Experta en desastres: la historia de la psiquiatra argentina a la que llaman cada vez que hay un caso extremo

Está sentada en el salón de un hotel de estilo neobarroco, las piernas elegantemente cruzadas. En las mesas que la rodean, los hombres de negocios hablan en voz tenue y falta un rato para que aquí se sirva el "five o'clock tea". Cuando uno la ve ahí, fuera de su contexto natural, cuesta imaginar a qué se dedica esta mujer de 60 años. Cuesta imaginarla cubierta de barro en la inundación de La Plata, que terminó con casi 90 personas muertas. Cuesta imaginarla durante el devastador terremoto de Chile, que terminó con 800 personas muertas. Cuesta imaginarla en el choque del tren en Once, asistiendo a las familias que esperaban que les dijeran sí o no: si su hijo estaba o no en ese vagón convertido en chatarra.