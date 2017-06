Freiler acusó a Macri de querer jueces afines y afirmó: "No le puedo dar el gusto de renunciar"

Luego de que el oficialismo postergara el intento de aprobar su suspensión y envío a juicio político en la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, el cuestionado camarista Eduardo Freiler cargó hoy duro contra el Gobierno.

"Quieren convertir al Consejo de la Magistratura en un comisariado político para sacar a los jueces que no son afines al Gobierno", fustigó el camarista.

"Hay una parte del Poder Judicial identificada con el Gobierno que pretendían mi juicio político. Primero se fijaron el objetivo: hacerme juicio político, sacarme del lugar, y después se fijaron cómo", remarcó Freiler en declaraciones a Radio 10.

"El proceso está plagado de irregularidades, muchas de ellas con ribetes delictivos cometidos por consejeros, como el diputado Tonelli. Es un desapego a la República con interés de destruir la institucionalidad, quieren convertir al Consejo de la Magistratura en un comisariado político para sacar a los jueces que no son del partido (del gobierno)", criticó.

Y agregó: "Tonelli expresó que no tiene que quedar ningún juez peronista ni mucho menos kirchnerista. Los que están al frente (del pedido de juicio político) son el diputado Tonelli, el oficialismo y los aliados".

Después, tuvo duras palabras sobre los conceptos del presidente Mauricio Macri en el aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad.

"Las declaraciones públicas que ha vertido el Presidente de la Nación, diciendo que quiere jueces que los representen, son detremenda gravedad institucional. Esto muestra a las claras un interés del Ejecutivo de presionar sobre la Justicia. Esta es una de las palabras que ha mencionado el Presidente: presionar. Esto habla del interés de que no exista un Poder judicial independiente, sino jueces que defiendan al Gobierno. Es de una gravedad inusitada en épocas democráticas, se han olvidado totalmente de las pautas que rigen un sistema democrático", remarcó Freiler.

El camarista, cercano al kirchnerismo, es investigado por supatrimonio total de $ 5,3 millones declarado en 2015. Tras divorciarse, incorporó a a sus bienes un departamento en Pinamar, un lote de 4.000 metros cuadrados en Necochea, una coupé Mercedes-Benz C250, una camioneta Ecosport, otros dos autos antiguos de colección, un yate y una moto de agua.

Sin dar nombres, apuntó por su situación judicial a ciertos colegas del Poder Judicial. "Creo que la participación de muchos jueces en un entramado político es notoria. La pata judicial es una pata necesaria en estos juegos últimos que juega la política en la región. Fijémonos la importancia de la posición del Poder Judicial para acomodar o desacomodar el sistema político brasileño", puntualizó.

A la vez, señaló que el proceso en su contra seguirá más allá de que se postergó la votación. "Creo que van a continuar con la embestida. Es el camino más fácil y asegurado: el de los grandes medios, donde se repiten hasta el hartazgo las denuncias", remarcó.

"No hay posibilidad de que yo renuncie. Es una cuestión de dignidad. No le puedo dar el gusto a ellos de renunciar. No estoy aferrado a la silla. Si yo me voy, les estaría dando el gusto a sus pretensiones antidemocráticas y tan bárbaras", finalizó el camarista.

Dos de las tres nuevas denuncias ingresadas contra Freiler -miembro de la estratégica Sala I de la Cámara Federal penal porteña, por donde pasan las causas por corrupción en la administración pública nacional-, fueron realizadas por la agrupación de Abogados Será Justicia, y la restante, por el abogado Ricardo Monner Sans.

Tienen que ver con la difusión periodística de que en 2013, Freilercompró un automóvil Mercedes Benz que pagó con doce cheques emitidos por el titular de una fábrica de pastas de La Plata, al que él había tenido como parte en un proceso judicial que pasó por su sala en Comodoro Py.

Se trata de Raúl Alberto Mingini, quien dijo apenas conocer de una sola vez a Freiler, aunque éste sostuvo que era su amigo y que por eso le dio los cheques con los que pagó el auto adquirido a una concesionaria de Mar del Plata.