“No criemos hijos machistas”, el lucido mensaje de los padres de Micaela García

Ojalá la hubiese podido acompañar, fue en lo único que no la pude acompañar, porque no lo creía conveniente”. Andrea Lescano , la mamá de Micaela García , la joven de 21 años que fue violada y asesinada en Entre Ríos, forma parte de la columna que marcha hoy desde el Congreso a Plaza de Mayo en reclamo de # Niunamenos .

Visiblemente conmovida, y abrazada a su marido, Néstor García, Lescano dio un improvisado discurso en el que hizo hincapié en cómo la sociedad sigue educando hijos machistas. “Hoy les digo ocupémonos de empezar a criar a nuestros hijos varones de forma diferente, para que todos puedan el día de mañana disfrutar de sus hijas. Yo pude disfrutarla nada más que 21 años, a full, pero no me alcanza”, comentó. “Era lo que siempre me decía mi hija. `Mamá, estás criando hijos machistas. Por qué yo tengo que tender la cama, lavar los platos y mis hermanos no?' ”, contó.