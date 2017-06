Vandalismo en el mausoleo de Raúl Alfonsín en el cementerio de la Recoleta: pintaron consignas peronistas

El sábado comenzó agitado en el cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se conociera que el mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Raúl Alfonsín fue vandalizado con pintadas a favor del peronismo.

A través de las redes sociales, Ricardo Alfonsín , diputado nacional e hijo del ex mandatario, compartió las imágenes que muestran el mausoleo con pintadas de aerosol celeste, entre ellas, una que dice "PV" ("Perón vuelve"), y expresó su preocupación por lo sucedido.

En diálogo con LA NACION, el legislador contó: "Me enteré esta mañana que circulaba en las redes y me fijé si era cierto. Margarita Ronco [la ex secretaria de Raúl Alfonsín] habló con la persona del cementerio y nos dijeron que era así y que no tenían la menor idea y cuando se fueron anoche no estaban".

Molesto, el hijo del ex presidente denunció: "Es obra de sectores autoritarios, marginales, antidemocráticos que son minoritarios en el país, gracias a Dios. A mí me preocupa que estas cosas ocurran en la Argentina. Es una vergüenza".

"Vamos a ver cómo se arregla eso en el cementerio de la Recoleta . Para volver las cosas en orden. Deben haber cámaras ahí, no sé si estarán en esa zona", dijo Alfonsín y recordó: "Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, nos hicieron cosas peores en otros tiempos"

Al ser consultado sobre quiénes lo llamaron para expresarle su apoyo, dijo: "Hubo dirigentes del justicialismo que me llamaron para repudiar lo sucedido. El primero fue Julián Domínguez y después Florencio Randazzo".

Además dijo que, por ahora no, se contactó nadie de Gobierno con él, pero que cree que se debe a que el acto vandálico recién se había conocido.

En tanto, desde el cementerio no se emitió información oficial, pero LA NACION pudo saber que este tipo de ataques no es común en el señorial predio. Además, aún intentan determinar si las pintadas con letras celestes sobre los mármoles fueron efectuadas en la tarde o noche de ayer, o si fue durante la madrugada.

Raúl Alfonsín, el primer presidente de la última etapa democrática argentina,murió el 31 de marzo de 2009 en su departamento de Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 82 años y sufría de cáncer de pulmón con metástasis ósea, un cuadro que en los días previos se había complicado por una neumonía broncoaspirativa.

Durante 45 días sus restos, que descansaban en el panteón de la Revolución del Parque, fueron trasladados a este mausoleo que fue construido para el ex presidente. La tumba está revestido con mármol gris y beige, tiene una cruz sobre lo alto y vitraux por el cual entra una suave luz para poder ver algo más el pequeño lugar donde se ubica el sarcófago. En la parte de atrás del féretro se inscribieron el símbolo nacional y el de la Unión Cívica Radical.

