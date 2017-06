Para Gabriela Michetti, existe "un sistema de protección de la corrupción del gobierno anterior"

La vicepresidente Gabriela Michetti advirtió este sábado que todavía hay personas "que siguen generando protección" en torno al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista Julio De Vido y las causas judiciales donde está involucrado.

En diálogo con Radio Mitre, sostuvo que "seguramente hay un sistema de protección de todo lo que fue el sistema de corrupción que había en Argentina en el gobierno anterior".

En ese marco, Michetti agregó que "hay personas que tienen que ver con lo privado, el poder judicial y con la política en general" que "han generado protección y siguen generando protección", si no, dijo, "no se entiende que la persona central del sistema de obras públicas de Argentina no tenga hoy mucha más claridad en las causas que tiene a su alrededor".

Al cumplirse un año de la detención de José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, quien fuera arrestado mientras intentaba arrojar bolsos con dinero dentro de un convento, la vicepresidenta advirtió además que "no podemos seguir adelante como país" ni "tener viabilidad económica" si "no tenemos primero una vuelta de página en el tema corrupción".

Michetti sostuvo que para que lleguen las "inversiones de las empresas más importantes, de las que generan empleo, las que dan trabajo a los proveedores" el "tema de la corrupción, de la transparencia, es fundamental".

En este contexto, reiteró que el gobierno quiere que "no quede una sola duda de que Argentina está en otra página respecto de episodios de corrupción" al referirse a las gestiones oficiales para conocer los alcances de los supuestos pagos de coimas en el caso Odebrecht y quienes habrían sido los beneficiados.

Michetti indicó que el interés oficial en conocer lo sucedido se observa en que "el gobierno sea querellante y en que a través de la Oficina Anticorrupción (OA) podamos agilizar la posibilidad de obtener información".

LA MUERTE DE DUCLER

La vicepresidenta afirmó que "lo más probable" es que la muerte del financista ligado al kirchnerismo Aldo Ducler haya sido por "un infarto" pero reclamó "dejar abiertas todas las puertas de la investigación y no cerrar nada".

"Siempre uno tiene que tener la tranquilidad dejar abiertas todas las puertas de investigación y no cerrar nada porque Argentina está muy enferma en los temas que tienen que ver con la corrupción", sentenció Michetti al ser consultada sobre el fallecimiento del financista.

Ducler, de 75 años, sufrió el paro cardíaco cuando aminaba por la avenida Corrientes, a metros de la calle San Martín, aunque en las últimas horas su hijo Juan Manuel sembró dudas sobre las verdaderas causas del fallecimiento.