A 30 años de la Ley de Divorcio: la historia de amor que cambió el Código Civil

"Un abogado que conocía que estaba en Jerusalén me dijo que me había visto en primera plana en un diario israelí. Yo no esperaba esa repercusión, sabía que iba a ser una noticia en el país pero no en el mundo", compartió Sejean y sumó una anécdota: "Nosotros veraneábamos en Villa Gesell. Y un día vamos a un local bailable que estaba repleto, ya no dejaban entrar más gente. Y en eso el dueño nos ve, sale a la calle, se abre paso entre la gente y nos hace entrar. Fue como ser famosos por un rato".