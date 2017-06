Michlig: “El poncho sigue sin aparecer”

En el marco del proyecto de declaración aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Provincia, por el cual se reclama a la Nación que cumpla con el compromiso de aportar 250 millones de pesos, para el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, el Senador Felipe Michlig informó sobre las incidencias negativas de esa demora que afecta a muchos de los proyectos viabilizados y exhortó a "su cumplimiento en tiempo y forma”. También se solicitó –por pedido del Senador Emilio Jatón- “se proceda al envío de una nota al Ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile”.

La iniciativa presentada por el senador Miguel Ángel Cappiello, acompañada por sus pares del bloque del FPCyS, entre ellos, los Senadores Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Emilio Jatón y Rodrigo Borla, destaca en sus fundamentos que “dicho Fondo tiene como objeto el otorgamiento de préstamos y/o asistencia financiera a productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Santa Fe”; y el incumplimiento del Gobierno Nacional “repercute negativamente en la recuperación de los sectores productivos santafesinos afectados por las contingencias climáticas”. También el Senador por Rosario señaló que “el Gobierno Nacional tampoco giró 6 millones pesos para los apicultores y 20 millones de pesos para los horticultores”.

“El poncho sigue sin aparecer”

Al momento de hacer uso de la palabra el Pte. del Bloque del FPCyS, Felipe Michlig recordó que “el Fondo de Inversión y Desarrollo fue votado este año por la Legislatura y quedó conformado por un importe inicial de 400 millones de pesos: 150 millones aportados por el Estado Provincial y 250 millones provenientes de un préstamo que el Estado Nacional se comprometió realizar a la Provincia de Santa Fe, con un año de gracia y a tasa de interés del cero por ciento (0%)”.

“Esta herramienta nos permite recuperar, al menos parcialmente, el vacío dejado por la liquidación del otrora Banco Provincial de Santa Fe y facilita otorgar préstamos y asistencia financiera a productores de micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en el territorio provincial en situaciones de emergencia climática o económica. Pero al momento nos encontramos con que la Nación no cumplió con lo convenido. El poncho sigue sin aparecer”.

“El Gobierno Nacional debe cumplir en tiempo y forma”

“Consecuentemente según un informe elaborado por las autoridades económicas de la producción (ministros Saglione y Contingiani), nos encontramos con que la Ley Nº 13.622, reglamentada el 14 de marzo de 2017, dispuso operativo el importe de 150 millones de pesos comprometidos por el Estado Provincial. Desde esa fecha y hasta el 23 de mayo del corriente año se evaluaron 711 solicitudes, aprobándose 470 préstamos por un monto total de 134.518.000 pesos. A la fecha se encuentra ejecutado el 89.5%, y en pocos días la ejecución alcanzará el 100%. Mientras tanto el resto están en lista de espera de los fondos nacionales”, explicó Michlig.

En consonancia con dicho informe el legislador aseveró que “a partir de esta semana no se dispondrá de créditos presupuestarios para la citada línea de préstamos atento a que a la fecha no han ingresado los 250.000.000 de recursos nacionales cuya disponibilidad se procuraba mediante un artículo de la ley, por lo cual insistimos con que La Nación debe cumplir en tiempo y forma su compromiso en beneficio de tamberos, productores, pequeñas y medianas industrias que están en emergencia, y no venir a sacarse la foto solamente” finalizó Michlig.

Fuente: Agenciafe