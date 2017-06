Ducler había ofrecido datos sobre la corrupción K

La sospechosa muerte del financista Aldo Ducler siguió despertando ayer mayores suspicacias, luego de que se conociera que el martes último se presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de aportar información sobre hechos de corrupción sucedidos durante el kirchnerismo. La información comenzó a ser circulada por su hijo, Juan Manuel, y fue confirmada luego por fuentes del organismo.

Ducler, desde su financiera Mercado Abierto, había manejado los fondos que la provincia de Santa Cruz había recibido como regalías luego de la privatización de YPF y que tiempo después su destino se transformó en un misterio. Ducler, desde su financiera Mercado Abierto, había manejado los fondos que la provincia de Santa Cruz había recibido como regalías luego de la privatización de YPF y que tiempo después su destino se transformó en un misterio.

Ayer, el sitio Infobae difundió la carta que Ducler, acompañado por su hijo, presentó ante la UIF. Allí, solicita ser tomado como un “informante colaborador”, que se reserve su identidad y “protección” para su familia. “Debe investigarse una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner que (...) ha malversado los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993”, sostiene la misiva. Asevera, además, que esos fondos fueron utilizados para “sanear el Banco de Santa Cruz, acceder a la Presidencia de la Nación en 2003 y comprar YPF SA” (en relación al 25% que la familia Eskenazi le compró a la española Respol).

• Banqueros y representantes empresas en España y Australia.

• Apoderados, administradores y operadores de los fondos de Santa Cruz

• Operadores políticos para que el Grupo Petersen compre el 25% de YPF SA a Repsol.

• Operadores políticos, empresarios y funcionarios argentinos y españoles que junto a bancos extranjeros establecieron una asociación ilícita para estafar a la Argentina y a YPF.

• Documentación respaldatoria sobre la ingeniería jurídica para que el Grupo Petersen compre el 25% de YPF SA a Repsol.

• Documentación respaldatoria sobre cómo Néstor y Cristina ejercieron presión a Repsol para obtener el 25% de YPF.

• Documentación respaldatoria de cómo el banco Credit Suisse otorgó préstamos por más de US$ 670 millones a sociedades del Grupo Petersen que no calificaban para obtener dichos préstamos.

• Documentación respaldatoria de cómo Repsol otorgó préstamos por más de US$ 1.000 millones a sociedades del Grupo Petersen que no calificaban para obtener dichos préstamos.

Desde la UIF confirmaron que el 30 de mayo se recibió en mesa de entradas una nota anónima con la firma “AD”. En una entrevista con el canal A24, Mariano Federici, su titular, negó la versión que dejó trascender el hijo de Ducler, sobre que se habían reunido con una funcionaria del organismo y que la nota no era anónima porque también había dejado una tarjeta personal. Además, relataron que la nota ofrecía aportar información sobre “la corrupción kirchnerista” bajo la figura del informante colaborador, algo que explicaron que el organismo no tiene competencia para ofrecer.

La asociación ilícita, en tanto, la conformaban, según la presentación de Ducler, Alberto Fernández, Carlos Bettini (ex embajador en España), Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim (el magnate mexicano), la familia Eskenazi (también dueña del Banco de Santa Cruz), autoridades de Repsol y del banco Credit Suisse. Ducler enumeraba nueve datos que podía aportar en caso de ser convocado:

• Datos de cuentas en EEUU, Luxemburgo, Suiza donde estaban depositados los Fondos de Santa Cruz.

Ducler murió el jueves por la tarde en microcentro, por una falla cardíaca. Su familia, que denunció amenazas y fue ingresada al programa de protección de testigos, sigue sospechando.

Fuente: Perfil