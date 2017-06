EXCLUSIVO: ¿A Ducler lo mató alguien vinvulado a los Kirchner?

Según el parte policial, murió durante el traslado por causas naturales. No tenía hematomas ni golpes. En el hospital, al hijo de Ducler le informaron que su padre había sufrido un intento de robo y que, segundos después, se descompensó. Los testigos del hecho aseguran que la atención fue pésima porque "no tenían elementos para reanimarlo". Juan Manuel Ducler pidió las cámaras de seguridad de esa esquina para saber si existió realmente el intento de robo. Aún no sale de su asombro: "El viejo estaba excelente, no tenía problemas de salud, si se cayó, ¿cómo no tiene un golpe? ¿¡Justo pasaba una ambulancia y lo levanta!? Si lo quisieron robar, tenía el reloj y la billetera… No entiendo nada".