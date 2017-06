Para el nuevo presidente de la UIA, "el dólar está claramente retrasado"

"Estamos mal pero vamos bien". La frase es de los 90, pero aplica para este tiempo, aseguró el flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, quien analizó la salud de la economía, los sectores que aún no ven la luz de salida a la crisis, el tipo de cambio y la recuperación del empleo.

"Hay muchos sectores que todavía no arrancan y esa es una de las complicaciones", de la economía, dijo Acevedo, aunque destacó otros como el campo y la construcción, que gracias a la obra pública, vienen repuntado.

En declaraciones a Radio La Red, el titular de la UIA consideró que el Gobierno ha decidido no hacer política de shock, sino de gradualismo, y "esto implica que los brotes verdes se vean de a poco".

En este sentido, Acevedo admitió que el valor del dólar "está claramente retrasado". "Sí, hablando en el sector industria y economías regionales. Voy a ir a las provincias para ver los problemas que tienen en cada región", anticipó.

Otras de las preocupaciones de los industriales es el Índice de Precios al Consumidor. "Yo creo que es posible tener una inflación del 17% y debe ser realizable. No podemos tener medias tintas en ese tema".

Sobre el plan aplicado para combatir la inflación, Acevedo consideró: "El Gobierno tomó una medida a través de pautas monetarias produciendo en algunos sectores recesión, pero la idea es que se baje la inflación".

Finalmente, el industrial habló del Salario Mínimo Vital y Móvil y dijo que "el tema salarios, es como el tema del dólar": "Hay que ser productivo y bajar los costos, dentro de los costos no está el salario del trabajador, yo no me metería en bajar salarios".

"Lo que necesita una industria fuerte es un mercado fuerte, que la gente pueda consumir y eso es lo que no estamos viendo ahora", alertó.

Finalmente, Acevedo afirmó que el actual panorama económico es "complicado" dado que la "producción baja porque baja el consumo", aunque se "está viendo" una "leve" recuperación de los puestos de trabajo.

