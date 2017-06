Cantard: “A mi nombre lo propuso el radicalismo, no tuve ninguna conversación con el Presidente”

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantard, dialogó acerca de su candidatura a diputado nacional por Santa Fe en la lista de Cambiemos, expresando que “es una lista de la que llegaron a un acuerdo los distintos integrantes de Cambiemos que no se ha avanzado sólo en mi nombre, sino con el acompañamiento en la lista de (Luciano) Laspina, (Lucila) Lehmann y (Gisela) Scaglia. Siento cierta nostalgia porque uno está llevando adelante proyectos en los que habíamos puesto muchas ganas ,pero también la tranquilidad de que hay un equipo de trabajo que va a continuar de la mejor manera posible y por otro lado un gran desafío porque más allá de incorporarme al Congreso de la Nación es una elección que es muy importante para las políticas que lleva adelante el Gobierno y para confirmar este cambio que se ha iniciado en diciembre del 2015 en una provincia que tiene una vasta extensión”.

En este sentido explicó: “Al nombre mío lo colocó el radicalismo, yo no tuve ninguna conversación con el Presidente de la Nación. No puedo afirmar con detalle cómo ha sido porque no lo conozco pero en la danza de nombres y espacios por conformar una lista, apareció propuesto por el radicalismo mi nombre como una alternativa y fue un nombre que evidentemente reunió los consensos, la aceptación del PRO que tenía pretensiones explicitas para encabezar la lista”.

Además, expuso respecto a sus proyectos que “estamos poniendo en debate en este momento desde el Ministerio de Educación el Plan Maestro que es un plan de educación de todos los niveles a 10 años, y que pretendemos sea ley del Congreso de la Nación. Este proyecto va a ser enviado a fines del mes de junio al Congreso. Espero que me tenga como protagonista defendiéndolo en el debate necesario para encontrar una ley en materia de inversión, reitero, en todos los niveles desde el inicial hasta el universitario y que reúna el apoyo de todas las bancas porque es un proyecto absolutamente estratégico para el país”.

“Esto se hace con capacitación, nueva carrera docente, extensión de las jornadas, educación inicial obligatoria desde tercer año y por supuesto el aseguramiento de financiamiento para poder llevar adelante estas políticas”, continuó el secretario y agregó que “hay un deterioro en la relación con la docencia. Cuando uno habla de mayor capacitación no está poniendo la responsabilidad en el docente, ha sido el Estado que no ha generado las condiciones para que los docentes tengan una actualización y se capaciten de mejor manera”.

Por otro lado, se refirió a las políticas que lleva a cabo el gobierno expresando que “se hace un ajuste muy duro, como muchos pregonaban, o se busca una salida gradual que ha sido la opción que ha tomado el gobierno y para esta salida gradual no se puede evitar la posibilidad de contraer el empréstitoque le permita ir saliendo poco a poco de la situación en la que se encontraba el país”.

“La relación con Mario (Barletta) es excelente. Un hombre que tiene más de 30 años de militancia política, que comprende las situaciones. Está en ese puñado de radicales que después de Gualeyuachú ha hecho posible que Mauricio Macri sea Presidente de la Nación y que Argentina empiece a producir un cambio. Me consta que es muy considerado entre las autoridades gubernamentales, el propio presidente lo ha recibido personalmente poco más de hace 15 días atrás. Va a seguir siendo una pieza fundamental en del equipo de Cambiemos dentro del Congreso de la Nación, como lo ha sido hasta ahora y seguramente va a ser convocado en otro rol”, aseguró.

Para consumar, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantard, expuso que “nuestra aspiración es la lista única, es lo que ha expresado también el Presidente de La Nación, no es una decisión caprichosa. Sabemos que las internas siempre producen un desgaste por eso el esfuerzo y la generosidad de las distintas fuerzas políticas que tiene Cambiemos para integrar esta lista pero si hay quienes, como en el caso del Concejal de Rosario Jorge Boasso, que pretende presentar un proyecto diferente están en todo su derecho y se iría a las PASO pero nosotros queríamos lograr los acuerdos necesarios para que haya lista única de Cambiemos en Santa Fe”, cerró.

