Boasso: “Corral utilizó el dedo, la vieja política, lo que combatí toda mi vida”

Jorge Rosario Boasso, concejal rosarino y uno de los primeros radicales en sumarse al proyecto político que comanda el PRO, apuntó contra el intendente de Santa Fe por el armado de la lista “consensuada” de Cambiemos que estará encabezada por Albor Cantard.

“José Corral siempre dijo que los dos radicales mejor posicionados en la Provincia eran Mario Barletta y Jorge Boasso. Qué pasó él debe saberlo, pero lo cierto es que en la lista que armaron no están ni Barletta ni Boasso”, enfatizó.

Además, confirmó que él también será precandidato a diputado nacional dentro del espacio oficialista: “Hace 50 días me senté con el Presidente, que es la primera persona a la que yo creía debía notificarle lo que iba a hacer. Además, le ratifiqué mi apoyo, como primer radical que se sumó a su proyecto, siendo candidato a vicegobernador, mientras el resto trabajó y siguió trabajando para Miguel Lifschitz. Macri me agradeció por eso y yo le manifesté que iba a competir”.

Luego, “dos miércoles atrás, me recibieron el Jefe de Gabinete y el Ministro del Interior. Me preguntaron qué pensaba de la política santafesina, y qué pensaba hacer en cuanto a las elecciones. Le dije que iba a participar de la interna. Luego apareció Albor Cantard en la lista”.

“El que propuso a Cantard fue José Corral”, sentenció Boasso. “Y el resto acató lo que dijo el Presidente del partido. Yo lo respeto, pero dejó de ser el jefe de los radicales y pasó a ser el jefe de una partecita de lo que es el radicalismo en la Provincia de Santa Fe. Volvió a la vieja política, al dedo, y Cambiemos no es dedo, es apertura, respeto de posiciones, de los derechos. Se equivoca José”.

Por eso, el concejal rosarino expresó: “Vamos a la cancha, dentro de Cambiemos. Mi lista no será la de Boasso y sus amigos. Vamos a recorrer toda la Provincia y viendo qué dirigentes se pueden ir sumando. No voy a hacer lo contrario a lo que pienso, el dedo no, no lo voy a usar. Puede inclusive haber más listas, eso no puedo saberlo, todo el mundo tiene derecho”.

Para finalizar, Boasso mostró sus credenciales: “Me sumé al proyecto de Mauricio Macri desde el primer momento. Segundo, ya lo demostré cuando fui candidato a vicegobernador en la fórmula de Macri. Tercero, miren mi labor como concejal en la ciudad de Rosario, y todo eso que hice por Rosario lo haré por la República Argentina”.

