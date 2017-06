Murió el juez de línea que no vio la mano de Dios

Durante la jornada del jueves murió el exárbitro búlgaro Bogdan Dochev. ¿Quién es? El recordado juez de línea que no vio la "mano de Dios" de Diego Maradona en el partido frente a Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 1986 ante Inglaterra.

Dochev fue el asistente principal en el duelo en el que Pelusa también marcó el mejor gol de la historia de los Mundiales y en el que la Selección argentina se impuso por 2-1 ante los europeos.

El búlgaro nunca le perdonó a Maradona esta situación que el siente que lo marcó para siempre. "No me gusta hablar de esa jugada. Yo siempre fui honesto, digan lo que digan de mí", afirmó en alguna entrevista Dochev y volvió a jurar que no vio la jugada. "Me acusaron, cuando yo no era culpable".

Aquel partido le puso fin a su carrera como árbitro internacional. Ali Bin Nasser y Berny Ulloa componían el resto de la terna arbitral, aunque todas las miradas recayeron sobre su figura.