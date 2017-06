Las divertidas vacaciones de Cinthia Fernández y su familia en Playa del Carmen

Cinthia Fernández compartió unas increíbles vacaciones junto a su marido Matías Defederico y a sus hijas Charo, Bella y Fran, en Playa del Carmen.

Para envidia de todos, la modelo subió un video con momentos del viaje y sus casi 2 millones y medio le escribieron comentarios súper tiernos.

Desde su cuenta de Instagram, Cinthia publicó el video y escribió: “Nuestras primeras vacaciones en familia ❤️ que miedooo que me dio. Se aburrirán? Como dormiremos? Se portaran bien😱? Todas las emociones me pasaron pero este video lo dice todo. Mejor lugar no pude haber encontrado para ir con chicos!”.