Debut y despedida: Un participante del Bailando ya renunció al certamen

Anoche, en el Bailando, La Tigresa del Oriente renunció al certamen luego de que el jurado la vapuleara con la puntuación por su performance.

"Mira Marcelo, he venido a tu programa, a Bailando con Tinelli y he venido trayendo alegría. Y he venido demostrando que chicas de treinta o veinticinco hagan lo que yo hago. Me han puesto cero, ¿por qué razón?", se preguntó la Tigresa.

Y siguió: "Marcelo, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Yo me voy del programa. Todo por la culpa de estos dos señores que no saben respetar a una artista internacional. Me voy, no me quedo más."

"Gracias a ti y a Moria. Es una vergüenza y esos dos señores no se respetan a ustedes mismos si no respetan al artista", dijo la Tigresa en referencia a Ángel de Brito y Marcelo Polino.

https://www.youtube.com/watch?v=rF4kshx1tMs