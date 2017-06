El massismo le respondió a Carrió: "No se puede ser la fiscal de la República y encubrir aliados"

El Presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, se refirió a las declaraciones de Elisa Carrió y la denuncia que recibió por enriquecimiento ilícito. "A esta altura, no entiendo cómo la diputada Carrió sigue haciendo denuncias. Parece que "la fiscal de la república" hace la vista gorda", manifestó.



La diputada de la Coalición Cívica apuntó a Sergio Massa y dijo que sus "punteros" políticos habían pagado al albañil que la denunció en la Justicia y reconoció que había recibido 1500 pesos. En tanto, el titular de la bancada renovadora en el Senado bonaerense, manifestó: "No entiendo con qué moral sigue acusando después de las incoherencias que exhibió respecto a su viaje a Paraguay, en donde denunció a Majdalani (de AFI) por persecución y luego se desdijo a partir de un supuesto informe de Arribas". Y añadió: "Independientemente de ese papelón ¿qué informe le presentó Arribas? Si denuncia a integrantes de la AFI, debería mostrar también públicamente las razones por las cuales se arrepintió y que no quede en cuatro paredes".

El senador D'Onofrio cuestionó: "¿Qué fue lo que Carrió averiguó en Paraguay? Parece que fue a investigar a la gestión K y se encontró con una empresa del presidente Macri", y agregó: "La diputada tiene una doble moral. No se puede pretender ser la fiscal de la república y encubrir a sus aliados. A propósito, queremos saber los nombres de los funcionarios de Cambiemos que protegen a De Vido en la causa Odebrecht, como ella mismo afirmó".



Y el legislador massista continuó: "El caso Panamá Papers es otro ejemplo de la impunidad de Carrió: cuando el padre de Macri le mostró los supuestos papeles que desvinculaban a su hijo, el Presidente. ¿Qué tipo de seriedad tienen las acusaciones y denuncias que presenta una dirigente política que actúa de esta manera? ¿Qué legitimidad tienen sus retractaciones?".



Finalmente, respecto a la acusación de Carrió al Frente Renovador sobre la denuncia del albañil de Pilar, el senador D'Onofrio aseveró: "El Frente Renovador no tiene "punteros". Tiene dirigentes y militantes. Como senador y jefe político de Pilar puedo asegurar que no hay militantes del FR en esta maniobra", y concluyó: "Voy a llevar este tema a la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias. Claramente se trata de una interna de Cambiemos y como siempre, Carrió, no tiene escrúpulos al decir cualquier cosa". El legislador massista cerró: "Ya que le gusta tanto investigar a Carrió, debería averiguar sobre la ligazón del denunciante trucho con la UOCRA de Vicente López".

