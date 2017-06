Elisa Carrió: "No comparto la estrategia electoral pero la acepto, jamás voy a romper Cambiemos"

Las especulaciones sobre las grietas internas que se advierten en la alianza oficialista motivaron una andanada de reflexiones de Elisa Carrió, quien desestimó cada uno de esos rumores y les envió un mensaje a los que creen que será ella la que le pondrá fin a la unidad.

"Jamás voy a romper Cambiemos porque soy la creadora y la fundadora", aseguró la diputada nacional en diálogo con radio La Red. "Nos llevamos muy bien pero hay que decirse las cosas. No hay ninguna crisis", señaló, pero rápidamente planteó un reclamo: "Es irrompible Cambiemos, pero me tienen que defender; me la he pasado defendiendo a los honestos y acusando a los corruptos, y desde la clase política no me ha defendido nadie".

La diputada nacional por la Coalición Cívica destacó que no comparte "la estrategia del PRO" pero dijo que la acepta. "Ellos determinan la estrategia electoral de Cambiemos, son los líderes, y yo acepto", afirmó, y agregó que ayudará a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la campaña. "Que ella no haya querido como senadora a mi me libera; estoy enferma, estoy liberada", analizó.

Sin embargo, opinó que Cambiemos tiene que "no tentarse con hacer arreglos con el PJ y respetar al partido radical, a la historia de ese partido. Tenemos que ser generosos, ampliar la alianza; soy la mejor espada que tiene el presidente, ¿quién más defiende al presidente que yo?".

Por otro lado, se refirió a la situación del juez Eduardo Freiler, y apuntó contra el representante de la universidad dentro del Consejo de la Magistratura, Jorge Candis. "Es una gran vergüenza para la universidad pública que un representane como Candis garantice "la impunidad de un corrupto enriquecido".

"Me da asco. Se enseña con el ejemplo, ese hombre debería ser destituido como profesor de la universidad; ese señor no debería enseñar derecho", expresó Carrió.