El antes y después de una mujer hermosa que sufrió una brutal golpiza de su novio

Jenna Thomas teme por su vida. Aún no regresó a su hogar junto a su hijo de cuatro años, quien presenció el último ataque

Jenna Louise Thomas se mantiene oculta. Teme que su ex novio Jamie Webber vuelva a golpearla y que esta vez la mate. Es que ya vivió esa pesadilla y no sabe si la próxima será definitiva para su vida. El último domingo la golpeó brutalmente frente a su hijo Romeo de tan solo cuatro años. La mujer de 22 años de Newport, Gales del Sur, acudió a la policía que lanzó una cacería contra el delincuente. Su rostro, hermoso, quedó desfigurado e irreconocible.













La Policía galesa determinó que Webber es una persona "potencialmente" peligrosa y que debe mantenerse alejada de su ex pareja. El domingo pasado, la última vez que le propinó la golpiza, Thomas quedó inconsciente, con sus ojos negros e inyectados en sangre y múltiples heridas en su cara.



"Yo y mi hijo estábamos durmiendo en mi cama cuando él comenzó a discutir y gritarme sobre qué hacer con el padre de mi hijo. Luego me golpeó y continuó atacándome. Me pegó hasta desmayarme y continuó haciéndolo, una y otra vez", relató la mujer. "Lo hizo cuatro veces. Mis ojos están llenos de sangre por lo que me hizo", añadió.











"Mi pequeño hijo necesita volver a dormir en su cama, pero ambos estamos muy aterrados para regresar a casa mientras él esté allí afuera. Si alguien sabe dónde está, por favor cuéntele a la Policía", pidió la víctima. Los investigadores lanzaron la búsqueda del agresor quien se cree que abandonó el área de Newport. Cuando logren atraparlo, pasará varios días tras las rejas.