Marijuán: "Cristina Kirchner, con la calificación existente, podría estar detenida"

El fiscal federal aseguró que si Lázaro Báez está en prisión, su socia, la ex presidente, también podría estarlo

Luego de que la Cámara Federal rechazara un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para indagar a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso y procesado el empresario Lázaro Báez, el fiscal Guillermo Marijuán, el primero que pidió el procesamiento de la ex Presidente y quien actúa en este expediente, analizó el presente judicial de los ex funcionarios involucrados y el fallo de la Cámara.

Sobre lo primero, consultado por Ari Paluch en su programa de Radio Latina acerca de por qué algunos actores, como Báez, están presos y otras personas involucradas están libres, el fiscal sostuvo: "La gente se pregunta sobre las detenciones que podrían acontecer en algunas causas. La verdad que con las calificaciones de conductas que están involucradas, es posible que muchas personas tuvieran que estar presas".



Marijuán resaltó lo complejo de la situación porque "existen muchas causas en el fuero federal en trámite que tienen mucha repercusión pública y que tienen distintas calificaciones y abarcan distintos aspectos" pero se encargó de resumir lo que a él le compete, que es la causa por lavado de dinero: "Estamos investigando el destino de grandes sumas de dinero que podrían haberse lavado con distintas acciones, como llevar la plata al exterior y retornarla a la Argentina como si fuera inversión en una empresa, como también se pudo haber destinado a la constitución de sociedades que compraban inmuebles en gran cantidad".

Al respecto, explicó cuáles fueron las recomendaciones de la Cámara Federal: "En su momento se había focalizado en que el delito precedente podía ser la existencia de un fraude fiscal con facturas falsas y después la Cámara Federal nos aconsejó que teníamos que focalizarnos en el sobreprecio de la obra pública. Nos ha indicado que puede ser que funcionarios públicos de aquel momento pueden haberse asociado ilícitamente con las personas que estamos investigando para lavar el dinero. Avanzaremos en ese punto".



Asimismo, el fiscal justificó que realizó las imputaciones a Cristina Kirchner y Julio De Vido luego de la extensa declaración de Leonardo Fariña sobre cómo se manejaba la obra pública. En este punto rechazó los cuestionamientos de la Cámara, que "critica la actuación de la fiscalía y juzgado porque le parece poco muchas de las cosas que hacemos. Hay una parte en la que dicen que el dictamen del 8 de abril en el que hago la imputación es tibio. No terminan de entender que Fariña declaró hasta las 10 de la noche y nosotros estuvimos hasta las 2 de la madrugada transcribiendo la imputación. Pero bueno, ellos tampoco son tan duros cuando tienen que resolver la detención de una persona".

Sin embargo, Marijuán se mostró optimista: "Vamos a llegar a un buen término y estamos coordinando la labor con muchos expedientes que están abiertos. Nosotros seguimos bregando. Sigamos juntando pruebas y trabajando para tratar de revertir….no buscamos solamente detenciones, buscamos esclarecer los hechos".



Con respecto al fallo de la Cámara, que considera que habría que ahondar en la investigación sobre los ex funcionarios, fuentes de la Sala II explicaron a Infobae que al margen del rechazo del pedido de indagatoria, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun señalaron que el fiscal Guillermo Marijuán deberá avanzar en la investigación de los ex funcionarios, incluida Cristina Kirchner, porque los ilícitos de Báez están vinculados con la familia de la ex mandataria.

