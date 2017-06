Los femicidas y abusadores de menores perderán la potestad sobre sus hijos

El Senado avanzó este miércoles con tres iniciativas de vital importancia para las víctimas de delitos y sus familiares. Los legisladores convirtieron en ley la quita de la patria potestad para los condenados por femicidios y otros delitos aberrantes. Además, recibieron media sanción los proyectos de protección a las víctimas de delitos y la denominada "Ley Brisa", que busca ofrecer una reparación económica para los menores que perdieron a su madre a raíz de un femicidio.

Protección a las víctimas de delitos

El Senado aprobó, después de un debate de varios meses, un proyecto de ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos, que crea la figura del defensor público de la víctima.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la votó en 2016 con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa.

El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los condenados y acusados.



La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total.

Además habrá 123 prosecretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (PJ-FpV) destacó que "es necesario avanzar en una ley específica que apunte a las garantías para las víctimas".

Guastavino puso de relieve que el proyecto apunta a "reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito" a "aportar información y pruebas, y a ser escuchadas ante cualquier acción que implique la libertad del imputado".

En la Cámara de Senadores estuvieron presentes Matías Bagnato, cuya familia fue quemada; María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once; Carolina Píparo, que perdió a su bebé luego de una salidera bancaria; y Viviam Perrone, cuyo hijo fue atropellado en Olivos. Ellos fueron algunas de las víctimas que respaldaron el proyecto de ley y acompañaron su tratamiento.

"Me genera mucha emoción porque significa que de ahora en adelante los ciudadanos que se conviertan en víctima van a tener las herramientas que no tuvimos nosotros. Cuando te toca, necesitás de la contención y el acompañamiento del Estado", sostuvo María Luján Rey.

Carolina Píparo aseguró que este avance en el proyecto de ley "al principio parecía una utopía y hoy es posible". "Sabemos que de acá en adelante las víctimas van a tener un abogado", sostuvo.

La legisladora puntana Negre de Alonso agregó: "Hoy estamos visibilizando la temática de la víctima. La víctima tiene que tener los mismos derechos que tiene el imputado dentro del proceso". Y afirmó que el Estado "tiene que ir en búsqueda de la víctima, no la víctima salir a golpear puertas".

Es ley la quita de patria potestad a condenados por homicidio

La Cámara alta también aprobó por unanimidad una ley que establece que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge.

La nueva norma, que fue aprobada con 47 votos y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, agrega un nuevo artículo al Código Civil y Comercial.

Precisamente, la flamante ley dispone que son cuatro los delitos que implican la pérdida de la patria potestad: homicidio agravado por vínculo, por violencia de género, lesiones gravísimas y abuso del hijo o hija.

En principio, el proyecto presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío (PJ-FpV) sólo incluía a los femicidas, pero fue modificado en la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril. "Las modificaciones fueron enriquecedoras", consideró Riofrío este miércoles.



Media sanción a la "Ley Brisa"

Además, el Senado votó afirmativamente por el proyecto que busca establecer una reparación económica para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio.

"El proyecto no es un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado hasta que cumplan 21 años de edad, brindando también cobertura integral de salud, para los niños, niñas y adolescentes. Este es un paso muy importante en el camino de garantizar sus derechos", afirmó Jaime Linares (GEN), uno de los impulsores del proyecto.

