Los secretos de los jugadores de fútbol que se cuidan más que las mujeres

Los mejores estilistas del país se inspiran donde otros se divierten. Para ellos, esa es su propia diversión. Sucede que muchos países del mundo, los mas prestigiosos "artistas del cabello" se reúnen año a año para compartir ideas y crear tendencias. Allí sucede lo que inesperado. Lo nuevo se vuelve llamativo, hasta que el fenómeno trasciende fronteras y se convierte en un it a lo largo del planeta.

En el fútbol, los protagonistas son modelos ideales para estos estilistas, quienes prueban el éxito (o no) de sus innovadores cortes en las cabelleras de hombres que ganan millones de dólares. Sin ir más lejos, un argentino fue pionero al lucir un corte en tendencia: Diego Simeone, el Cholo, director técnico del Atlético Madrid fue uno de los primeros en raparse a los costados dejando un crecido con rulos en la parte superior de su cabeza.

Infobae dialogó con Darío Del Casale, dueño de Il Figaro, salón ubicado en el barrio de Chacarera, uno de los más concurridos por los futbolistas de nuestro país. Diferentes plantes del fútbol nuestro realizan su parada obligatoria en su local: jugadores de River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing y demás clubes de la élite del fútbol nacional lo visitan. "Ferreira Carrasco es uno de los cortes que me piden los jugadores. Es un modelo a seguir para ellos, en su momento David Beckham era 8 de cada 10 cortes"

Actualmente, entre los cortes más pedidos por todos los futbolistas a nivel nacional e internacional, aparece el degradé: raparse a los costados manteniendo el jopo tendencia que aún sigue vigente.

Sebastián Driussi de River Plate, Gustavo Bou de Racing Club y Emanuel Más, ex San Lorenzo de Almagro, son solo tres ejemplos que sirven para traficar como los futbolistas se animan al cambio y están a la moda, tanto en sus cambios de look como en la indumentaria. "Muchos planteles me piden que vaya a cortarles una vez por semana", aclaró Del Casale.

Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, es otro emblema en cuanto a estilo de hable: un look prolijo, en donde se lo ve siempre prolijamente afeitado, demostrando que se puede ser vanguardia con un corte simple, pero efectivo.

Martín Carrizo, estilista personal de Fabián Cubero, aseguró que el capitán de Vélez Sarsfield decidió pasar por su peluquería y "hacer un cambio radical".

En dialogo con Infobae, Carrizo explicó su creación: "Su actual corte es retro, de los años 30 ó 40, siendo una de las tendencias que se vienen, en los laterales y en la nuca en forma degradé, con la parte superior mas larga y un jopo hacia el costado. El usa a diario una cera que le da un efecto seco".