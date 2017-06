Luis Fonsi y su dura historia de niño en Estados Unidos

Luis Fonsi relató en diálogo con el diario Clarín su dura historia de niño en Estados Unidos y que fue víctima de bullying en su etapa escolar.

"Fue un período de transición oscuro para un niño de 11 años que pensaba que lo estaba dejando todo atrás. Pensaba que mudarme de Puerto Rico a Orlando iba al ser el fin del mundo. Dejaba amigos, a la chica que me gustaba y que al fin me estaba prestando atención. Justo en ese momento mi papá nos dice: 'Nos vamos'",detalló el artista.

Y contó que sufrió rechazo de la gente: "Viví bullying, discriminación, racismo. Todo. Y lo atravesé. ¿Qué hizo eso? Me endureció. Me hizo madurar más rápido y enfocarme más en la música y los deportes, mis dos pasiones. Y me hizo mejor persona. Me acercó más a mi familia, a mis hermanos".

"En la escuela había grupitos. Los chicos cool, las niñas líderes, los estudiosos, los artistas. Yo me iba siempre con los músicos. Cantaba y empezaron a conocerme ya como Fonsi, el que canta. Encontré mi lugar. Al principio no sabía cómo ubicarme",agregó el intérprete de "Despacito".