Ruta del dinero "K": la Cámara reclamó que se investigue a CFK y a Lázaro Báez en conjunto

La Cámara Federal rechazó hoy el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para indagar a la ex presidente Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso y procesado el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales explicaron que la Sala II del tribunal criticó a la UIF por su pedido. Al margen del rechazo del pedido de indagatoria, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun señalaron que el fiscal Guillermo Marijuán deberá avanzar en la investigación de los ex funcionarios, incluida Cristina Kirchner, porque los ilícitos de Báez están vinculados con la familia de la ex mandataria.

"Cierto es que resulta altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez; las hipótesis pesquisadas en las causas CFP 15734/2008, 5048/2016, 3732/2016 y 11352/2014, conocidas como la denuncia original por el delito de `asociación ilícita` promovida por la Diputada Elisa Carrió, la denuncia de `Vialidad Nacional`, `Los Sauces` y `Hotesur`, respectivamente, claramente así lo indican", indicaron los magistrados.

En la las causas "Vialidad" y en "Los Sauces", la ex Presidente y Báez están procesados, mientras que en "Hotesur", los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer que sean citados a indagatoria.

La UIF le había solicitado al juez Casanello que cite a indagatoria a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planficación Federal Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex subsecretario de Obras Públicas y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y al socio de Báez, Jorge Bringas, por asociación ilícita en la causa de lavado de dinero. Casanello rechazó el pedido porque la ex presidente y el resto de los ex funcionarios ya están procesados por ese delito en la causa por las irregularidades en la concesión de la obra pública que lleva el juez Julián Ercolini.

La UIF apeló a la Cámara. Pero el tribunal confirmó el rechazo a las indagatorias por considerar que el planteo del organismo fue "repentino" y que "no encuentra base suficiente porque la instrucción no demuestra que se haya desarrollado la encuesta debida sobre la materia".

En pocas palabras, la Cámara considera que habría que ahondar la investigación sobre los ex funcionarios. Sobre Casanello, señaló que le dio un "carácter acotado" a ese tramo de la pesquisa. Pero también criticó a los querellantes: la UIF, la Oficina Anticorrupción y la AFIP. "Tampoco han demostrado esfuerzos dirigidos en ese sentido, particularmente teniendo en cuenta que la Unidad de Información Financiera actúa en los otros procesos de mención", indicaron los jueces.

