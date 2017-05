Duro cruce entre Marcos Peña y el bloque del Frente para la Victoria en Diputados

La sesión en la Cámara de Diputados en la cual Marcos Peña brinda el informe de gestión subió la temperatura cuando fue el turno del bloque del Frente para la Victoria de realizar preguntas.La sesión en la Cámara de Diputados en la cual Marcos Peña brinda el informe de gestión subió la temperatura cuando fue el turno del bloque del Frente para la Victoria de realizar preguntas.El primero fue el jefe de la bancada, Héctor Recalde, quien criticó las decisiones del Gobierno en torno al Impuesto a las Ganancias. Luego, Axel Kicillof utilizó una frase del jefe de Gabinete para chicanearlo: "Hay una enorme estafa electoral. Lo que pasó el año pasado no es un error de cálculo, es su política económica. Asúmanlo, háganse cargo, son neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. Por más peinados, cambios de looks, o diferentes estrategias, es lo mismo, son neoliberales".Uno de los discursos más duros, y que se valió del abucheo del ala oficialista, fue el de la diputada Loana Vulnovich, quien apuntó contra el Gobierno por la distribución de las computadoras del plan Conectar Igualdad lanzado durante el kirchnerismo: "Quiero saber por qué le quitó los 1.200 millones de pesos al programa, ejecutaron solo el 12.6% del presupuesto. Señor ministro hasta cuándo ustedes creen que los métodos de propaganda nazis que vienen usando, repitiendo como un mantra mentiras tras mentiras, pensando que repitiendo mil veces sus verdades van a poder esconder la realidad y la verdad del pueblo. Queremos las computadoras para los chicos argentinos".



Ante esto, Marcos Peña le respondió primero a Recalde, con un discurso que fue respaldado por los aplausos de la banca de Cambiemos: "En Ganancias hicimos lo que ustedes no hicieron. Actualizamos el mínimo no imponible que aumentó 220% incluyendo el incremento federal de 2016. Modificamos las escalas que no se corrían desde hace 15 años, 12 de los cuales gobernaron ustedes. Se redujo la alícuota más baja del 9% al 5% y se estableció un mecanismo de actualización automático para que nunca más le roben como le robaron ustedes a los trabajadores con la inflación".



Cuando el jefe de ministros le quiso empezar a responder a Kicillof, fue interrumpido por los gritos del kirchnerismo, con un Recalde muy exultante, acusando a Peña de estar mintiendo y defendiendo la política "para el pueblo" de Cristina Kirchner.Antes de contestarle al ex ministro de Economía, Peña afirmó: "El Estado ahora es transparente, cosa que antes no era y eso es bueno, es mejor para el país y tenemos que celebrarlo todos".



La respuesta a Kicillof fue concisa y aludiendo a su mandato a cargo del Palacio de Hacienda: "Claramente tenemos una visión opuesta de la economía y de hecho vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política y por eso no están gobernando el país. No le voy a hacer chicanas ni discusiones sobre si su pelo o no su pelo, estoy teniendo una discusión política, tenemos una visión distinta de la economía y vamos a hacer una economía que crezca, que genere empleo, que termine con la desigualdad y vaya al camino de la pobreza cero. Lo estamos haciendo y los datos son muy concretos".



Otro momento tenso fue cuando se refirió a Odebrecht: "No sé si está De Vido en la Cámara, no lo vi en los dos años que vine al recinto. Las coimas se las pagaron a los funcionarios públicos de su gobierno. Que vengan y den toda la información, caiga quien caiga. No tenemos problemas, nada que ocultar, ustedes sí, Gils Carbó también y por eso no avanza".



Ante los abucheos de un lado y los aplausos del otro, Peña continuó alzando la voz: "Avancen, vayan a la Oficina Anticorrupción, traigan toda la información, el operativo humo de querer plantear que las coimas las cobró algún pariente de Macri es una patraña. Lo que estamos negociando, ante la inacción de la procuración, de reconocida militancia kirchnerista es ir a fondo y transparentar todo lo que Odebrecht tiene para decir. A algún funcionario público le pagó esas coimas, que se sepa".

Y completó: "No tenemos nada que ocultar en todas esas denuncias truchas que ustedes van haciendo y se van cayendo como Panama Papers, Michetti, Arribas y todas las mentiras que inventan para igualarnos. No les va a funcionar, no les creen más".

