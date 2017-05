ES JORGE LANATA QUIEN SE EQUIVOCA, NO MACRI

Es más que evidente que la falta de costumbres o, decididamente las malas costumbres, en cuanto al normal funcionamiento de los Poderes del Estado en el sistema republicano de gobierno, calan muy hondo en todos los ámbitos de la sociedad y se encuentran arraigadas profundamente en la conciencia de las personas, ya se trate del simple ciudadano de “a pie” o de algún notable.





Jorge Lanata se equivoca y mucho cuando, como lo hizo ayer en la larga entrevista que mantuvo en el programa televisivo “intratables”, que conduce Santiago del Moro, afirmó que fue un error del Presidente Mauricio Macri no haber metido presa a Cristina Kirchner.





Justamente él, Lanata, que destapó los más sórdidos chancurrios de la gestión kirchnerista, que denunció en cuanto oportunidad tuvo, ya sea desde sus programas de radio y televisión o desde las redes sociales, la flagrante intromisión de la ex Presidenta de “todos y de todas” en asuntos exclusivos y excluyentes del Poder judicial, y el avasallamiento a la independencia de los Poderes del Estado por parte del “Régimen K” que manejó los destinos del país durante doce años, decía que justamente es él el que hoy critica que el titular del Ejecutivo Nacional no haya operado para que la justicia ponga tras las rejas a la “exitosa abogada”.





Todos los que de alguna manera hemos y seguimos siendo testigos de la labor periodística desarrollada por Jorge Lanata, somos conocedores de su inmensa capacidad profesional, de su gran independencia de criterio y, por si lo anterior fuera poco, su enorme valentía y talento.





Pero, hasta las mentes más brillantes cometen errores. Los han cometido, en algún momento de sus vidas, los científicos que dieron a la humanidad adelantos sin los que hoy resultaría casi imposible vivir. Los cometieron los más grandes prohombres que forjaron nuestra identidad nacional. Por que, para quienes creemos en la existencia de un Ser Supremo, sólo Dios es infalible. Los demás mortales, sea cual fuere el rol que nos toca desarrollar durante el transcurso de la vida, cometeremos muchos más errores que aciertos.





Está en el hecho de reconocer esos errores, en dónde se encuentra la base de nuestro crecimiento como seres individuales y como sociedades, crecimiento que, en definitiva, ha llevado al hombre a ocupar el lugar más destacado dentro del universo de seres vivos que conforma nuestro mundo, al menos el que hasta ahora conocemos.





Reza un dicho popular: “hacer la guerra por la paz, es como fornicar por la virginidad”. No se puede “escribir con la mano y borrar con el codo”.





Las declaraciones de Jorge Lanata, siempre picantes, incisivas, punzantes, subidas de tono, yendo de frente al choque, le han valido prestigio, reconocimiento, adhesión y rechazo en iguales medidas. Pero también han forjado un personaje que genera controversias y, son justamente estas controversias las que mayores frutos le han granjeado en su extensa trayectoria profesional.





Sin embargo, considero que cuando afirmó que Macri se equivocó al decidir que la ex Presidenta no fuera presa, no fue un tema que tiró, ex profeso, a la palestra para generar una polémica que le redituase algún beneficio personal. No, esa linea de pensamiento es el mismo que tiene gran parte de la ciudadanía argentina, que nace de estar acostumbrada a que la normalidad es la excepción y la anormalidad la regla.





Esto último nos pasa a una inmensa mayoría de los habitantes de este país, que hemos visto transcurrir largos períodos en los cuales las instituciones han sido declamadas hasta el hartazgo en lo formal, pero en la práctica jamás se respetaron de la manera que la ley manda y obliga a que se haga.





El Presidente de la Nación, como tal, es titular del Poder Ejecutivo Nacional, uno de los tres Poderes del Estado en el sistema republicano de gobierno que nuestra Carta Magna adopta. La independencia de cada uno de esos Poderes es la piedra angular sobre la que se asienta todo el basamento legal que garantiza cada uno de los derechos que disponemos como ciudadanos de este país.





Aseverar, sugerir o tan sólo suponer que la decisión de enjuiciamiento, condena y prisión de cualquier persona que se encuentre sometida a la jurisdicción de la ley argentina, sea cual fuere el cargo o función que ocupó u ocupe en la actividad pública o privada, depende del Poder político implica una falta imperdonable en el camino del “cambio cultural” que la ciudadanía eligió para que este país comience, de una vez y para siempre, a transitar la senda del desarrollo pleno. Ya que desarrollo no sólo se refiere a crecimiento en materia económica, sino que desarrollo es, en primer término, crecimiento en calidad institucional, en calidad democrática, que es aquella que vendrá de la mano del irrestricto respeto por la legalidad; por hacer que la excepción al mandato de la ley sea, precisamente, eso, una excepción y sólo en aquellos casos que se encuentran previstos en la misma normativa, y que la normalidad legal pase a ocupar el rol de guía fundamental para la que fue creada, haciendo posible la vida de las personas en comunidad.





Es por todo esto que, aún convencido como estoy de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como una inmensa mayoría de los funcionarios que la acompañaron en su gestión, son culpables y merecen ser juzgados y castigados con todo el peso que la ley prevé para los delitos por los cuales han sido imputados y por los que, seguramente, se los imputarán en un futuro cercano, aplaudo la abstinencia del titular del Ejecutivo Nacional en el sentido de operar a favor de una pena privativa de la libertad, que con absoluta certeza le traería grandes beneficios en lo político, pero que menoscabaría la imagen de “cambio” que esta administración quiere imprimirle al país.





Finalmente, una reflexión para cerrar este tema: así como en muchos temas de la historia de la humanidad, fue a una persona a la que le tocó el rol de dar el puntapié inicial, en este tema del respeto absoluto a la idea del republicanismo y a la división e independencia de los Poderes del Estado en la Argentina, quiera que sea el actual Presidente Mauricio Macri quien haga las cosas como la Constitución manda. Y que ello sirva de ejemplo y guía para futuros mandatarios y, también, para el conjunto de una sociedad que desea fervientemente no convivir más en un sistema anómico que ha demostrado ser el motor fundamental y exclusivo de todos los males que endémicamente hemos tenido que padecer y soportar.