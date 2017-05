Calculadora celeste: ¿Qué tiene que pasar para que Atlético se salve?

Atlético busca el número milagroso que lo saque de la zona de descenso y así salvar la categoría. ¿Cuáles son los posibles escenarios de aquí al final del campeonato?

En lo que a Atlético respecta, aun debe enfrentar a Godoy Cruz, Quilmes (rival directo), Tigre y Sarmiento (rival directo).

De ganar los 12 puntos que restan disputar, la "Crema" totalizaría un promedio de 1.073, y debería esperar a que Quilmes no sume más de 6 puntos, Temperley no coseche más que 5 puntos y Arsenal no sume más de 4 puntos.

De ganar 3 partidos y empatar uno (10 puntos) terminaría el campeonato con un promedio de 1.052, y necesitaría que Quilmes no sume más de 4 puntos, Temperley no sume más que 3 puntos y Arsenal no sume más de 2.

Si gana 3 de los compromisos y pierde uno (9 puntos) su promedio sería de 1.042 y debería esperar que Quilmes y Temperley no sumen más de 3 puntos, y Arsenal no sume más de 1 punto.

De ganar tan solo 2 partidos y empata otros 2 (8 puntos) terminaría con un promedio de 1.031, y estaría condenado a jugar en la segunda división.

Las calculadores cremosas sacan fuego en la recta final del campeonato. El milagro es posible.



Fixture extraído de Olé