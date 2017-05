Fein le recordó a Perotti su "escándalo" Odebrecht

Mónica Fein recordó que la empresa brasileña Odebrecht no entró a Santa Fe porque Hermes Binner anuló por supuestos "sobreprecios" una licitación que había ganado para construir grandes acueductos en la provincia en 2007. Pero esa decisión le costó al ex gobernador críticas muy duras de "un intendente de Rafaela que hoy es senador", Omar Perotti, quien "tendrá que dar cuenta" del hecho, dijo. "Odebrecht no tiene obras en Santa Fe por la honestidad del socialismo", planteó la intendenta de Rosario. Y completó: "No van a encontrar socialistas vinculados a Odebrecht", que "tenga cuentas en Panamá", "empresas amigas" o "conflictos de intereses", ya en obvia referencia a Mauricio Macri y sus funcionarios.

Ante el escándalo de Odebrecht a escala continental, Fein reivindicó aquella decisión de Binner que impidió su ingreso a Santa Fe, hace diez años. Y allí mechó el pataleo político de Perotti, a quien le pidió explicaciones. Fue el tramo de su discurso más aplaudido en el congreso del Partido Socialista, donde también se acordó de los Panamá Papers, las "empresas amigas" y los "conflictos de intereses", aunque sin mencionar a Macri y compañía.

"Hoy se discute la corrupción en el mundo, en el continente, en nuestro país. La corrupción amenaza nuestras democracias y sepulta las bondades del populismo", dijo Fein. "Llevamos 10.000 días de gobierno en Rosario, en los que el socialismo puede demostrar transparencia y ningún caso de corrupción".

"No van a encontrar a socialistas vinculados a Odebrecht. Un senador que antes fue intendente criticó tanto a Binner que tendrá que dar cuenta hoy por qué Odebrecht no tiene obras en Santa Fe. No las tiene por la honestidad del socialismo. Por eso podemos dar cuenta también de que no habrá ninguno de nosotros asociados a esa lista de corrupción que va a aparecer", agregó.

"Le dijimos no a los sobreprecios en la obra pública, a las máquinas de juego, a las mafias de los medicamentos. Y no van a encontrar ningún socialista que tenga cuentas en Panamá. Los socialistas no se enriquecen con la gestión pública. No tenemos empresas amigas ni conflictos de intereses --siguió Fein-- Nosotros trabajamos con coherencia para resolver los problemas de cada ciudad y pueblo de Santa Fe". Y recordó lo que decía el fundador de su partido Juan B. Justo y solía repetir Binner: "Seguimos como hace 120 años con las manos limpias y las uñas cortas para enfrentar los desafíos" del presente y del futuro.

Aunque la respuesta estaba cantada, Rosario/12 preguntó a Fein quién es "el senador que antes fue intendente" que criticaba a Binner por que frenó un negocio de Odebrecht en Santa Fe. "Omar Perotti", contestó. "Cuando asumió Binner había una licitación que adjudicaba un acueducto a Odebrecht", el gobernador consideró que "había un sobreprecio" y "decidió no realizar la obra", explicó. Perotti "cuestionó mucho" esa medida y planteó que "el agua no llegaba a Rafaela" en cantidad y calidad por "decisión de Binner".

"Hoy, cuando se discute lo que pasa en la Argentina y Brasil con empresas como Odebrecht hay que tomar decisiones que se basen en la trasparencia y buscar otro camino para hacer obras, con licitaciones más adecuadas para las empresas de nuestro país. Es un camino difícil de transitar, cuestionado por algunos, pero el correcto" porque se trata de "recursos del Estado, que no debe pagar sobreprecios o utilizar mecanismos que no son transparentes para realizar" obras.

-‑Pero ya pasaron diez años.

-‑Sí. A veces hay que esperar que el tiempo demuestre que las medidas son correctas -cerró Fein.

Fuente: Página 12