Apuntan a fortalecer el financiamiento a las pymes

Diversas herramientas de financiamiento, que van desde líneas de créditos para innovación productiva hasta mecanismos de incentivo para las inversiones en infraestructura intra y extramuros de las pymes industriales, forman parte de la receta con la que el Gobierno provincial apuesta a sostener la productividad de las industrias radicadas en el territorio. Los detalles de estas políticas fueron expuestos ayer en el marco de la presentación de la nueva etapa del Plan de Desarrollo Industrial de la Provincia, en un encuentro que mantuvieron en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región los empresarios locales y las autoridades del Ministerio de la Producción, encabezadas por el titular de la cartera, Luis Contigiani y el secretario de Industrias, Emiliano Pietropaolo.

Pese a la batería de proyectos y herramientas presentadas, algunas de las cuales ya fueron implementadas, Contigiani -el ministro de mayor perfil político que haya pasado por la cartera productiva desde hace muchos años a esta parte- no dejó de señalar que todas las medidas están condicionadas por el rumbo de la macroeconomía nacional. Y no ahorró calificativos cuando disparó contra la política económica del Gobierno de Cambiemos: "Nosotros creemos que la economía argentina tiene que expandirse en base al mercado interno. Si no hubiéramos actuado como lo hicimos en Santa Fe, la situación sería muchísimo más grave. La macroeconomía condiciona todos los procesos. Por eso insisto en que debemos tener una política de mercado interno: el consumo de los argentinos representa el 74% del PBI y es un porcentaje que no se puede ignorar porque allí está la vida de millones de argentinos: tarifazos, apertura económica, bicicleta financiera, timba financiera, rentismo financiero, desprotección de políticas públicas, falta de intervención del Estado, todo eso no ayuda". advirtió.

Antes, Contigiani recordó que "nuestro Plan Industrial dio muy buenos resultados. Hemos monetizado más de 500 millones de pesos a más de 400 pymes industriales de Santa Fe, con un promedio de entre 15 y 20 empleados, que no podían ingresar al sistema financiero formal. Hemos resuelto la inclusión financiera de estas pymes a través de diferentes programas y lo hemos hecho en un momento muy duro, donde la macroeconomía las colocaba en una situación muy difícil, por aumento de tarifas y de costos de producción, y caída de ventas".

El Ministro rescató además, al programa de asistencia a pymes industriales en crisis. "Monetizamos 49 millones de pesos y actuamos en forma rápida en los sectores industriales en crisis para mantener la producción, el trabajo y comprar tiempo. Otorgamos créditos con un año de gracia, tasas de interés de menos del 3%, a devolver en tres años, que permitieron a muchas pymes industriales seguir teniendo producción y mantener fuentes laborales".

La coyuntura

No obstante, el Ministro advirtió que actualmente la situación no es buena para la mayoría de los sectores industriales santafesinos, con excepción de la metalmecánica vinculada a la maquinaria agrícola. "Las empresas que dependen del mercado interno no la están pasando bien en la Provincia. Hay tres variables que las complican: venden menos, porque la plata no alcanza. la inflación sigue siendo alta, no hay mercado interno. No hay ventas, pregunten a los comercios y a las pymes industriales. Hay caída del consumo constante. Pero además, se achica la rentabilidad porque aumentan los costos de producción por incremento de tarifas y combustibles. Y finalmente disputan el escaso mercado interno con una política de apertura de importaciones que es muy alta en términos de consumo y que daña la producción nacional, porque se importan bienes que producimos nosotros".

Contigiani puso como ejemplo lo que sucede con la indumentaria. "En abril aumentó la importación de indumentaria de entre el 48 y el 50% interanual, comparando con abril del año pasado. Pero la inflación de abril registra un aumento en el rubro indumentaria del 5%. Esto quiere decir que las importaciones ni siquiera sirven para disciplinar precios internos".

Para Contigiani, "sería opinable permitir que vengan importaciones para romper estrategias de cartelización. Pero no es admisible lo que está ocurriendo: los precios en góndola crecen y las importaciones también. Acá el negocio es la renta financiera. Sobran productos en distintos lugares del mundo, nosotros tenemos un tipo de cambio que permite las importaciones baratas y esas importaciones llegan y se ponen con aumentos de precios en góndola. Esto es lo que está sucediendo".

En crisis

En la provincia de Santa Fe durante el año 2016 hubo 170 procedimientos preventivos de crisis gestionados por empresas que se vieron afectadas por la situación económica. En el primer cuatrimestre del año en curso, ya hay otras 60 que también comenzaron los procedimientos preventivos, que les permiten acceder a disminuir las cargas fiscales y patronales, siempre y cuando mantengan los puestos de trabajo.

Para el ministro Luis Contigiani, los números son "preocupantes" y revelan "las lecturas diferenciadas que viven las empresas argentinas, con sectores que están bien y otros que están muy complicados".

FUENTE: DIARIO DASTELLANOS