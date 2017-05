Ariana Grande volverá a actuar en Manchester con un show a beneficio

"La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices", dijo en un comunicado Ariana Grande, que estará acompañada en este concierto benéfico a favor de las víctimas de artistas invitados como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams.

El recital, que se realizará el 4 de junio, servirá para homenajear y reunir fondos esenciales para las víctimas y las familias afectadas por el atentado, bajo el título "We Love Manchester Emergency Fund" ("Fondo de emergencia amamos a Mánchester"). Los que fueron al show del atentado, podrán asistir gratis. Las entradas se pondrán a la venta el jueves.

Se realizará en el Emirates Old Trafford Cricket Ground, uno de los estadios más importantes del país, con capacidad para 26.000 personas, a las que hay que sumar las que ocupen la parte del campo.

"No nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos", agregó Ariana.