Lanata: "Macri se equivocó cuando decidió que Cristina no fuera en cana"

El periodista Jorge Lanata fue el gran invitado anoche en el programa de Intratables que conduce Santiago del Moro. Se trató de una extensa entrevista en la que habló de su carrera, la política y los medios de comunicación. También protagonizó un cruce con Diego Brancatelli, acérrimo defensor del kirchnerismo, y disparó críticas contra la gestión actual y el gobierno anterior.

El presidente: "Mauricio Macri no es un líder político, es un líder empresario sin querés, es muy prudente, él cree que no hay que correr la línea de lo que la gente quiere y yo creo lo contrario".

La victoria de Cambiemos en 2015: "El Gobierno ganó de pedo. Ahora creen que ganaron por ellos. Es normal, cuando ganás, te la creés

La protección a De Vido: "Sería coherente que se hablara de protección a (el ex ministro K) Julio de Vido, que hizo obra pública con gente muy vinculada al gobierno actual".

La situación judicial de Cristina: "Macri se equivocó el año pasado, cuando por una cuestión político-partidaria decidió que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina, un mensaje al público de que acá se acabó la joda. De 1810 para acá, todos los presidentes hablan con los jueces".

Su rol en los medios: "Si vos hablaras con los oyentes nuestros de Mitre, Mitre tiene básicamente un público macrista y 30 veces por semana me putean porque hablo en contra de Macri. Ojo que el macrismo también ha hecho un público tan fanático como el otro. Saco a Massa y putean, saco a otro y putean, sólo puedo sacar macristas. Obviamente no lo hago, porque no... Si yo me entero de que hay algún negocio de ese tipo para contar, lo voy a contar, porque yo no nací con Macri, ni me voy a morir con Macri. Yo no voy a ser tan tarado".

Elecciones 2017: "Hace poco pensaba que el Gobierno perdía las próximas elecciones, pero ahora creo que gana".

Macri y los medios de comunicación: "Los medios a este Gobierno lo están tratando muy bien. Frente algunas cosas, el Gobierno hubiera recibido más criticas si hubiese sido otro".

Francisco: "Sí sé que el Papa es peronista, es un error del Papa, no mío. Si yo lo sé es porque él me lo hizo saber y eso es un error grave. Es un maestro del marketing y cuando termine debería ir a Wall Street, a una agencia de publicidad. No es inocente que le mande una carta a Milagro Sala".

Su relación con el 'Perro': "Con Horacio Verbitsky terminé mal, nunca fui su amigo de Horacio. Él es capaz de dispararle a un tipo desarmado en un sótano, yo no".

El Grupo Clarín: "Clarín fue un competidor hostil muchos años conmigo. Clarín es clarinista. Cuando entré a trabajar eran más los prejuicios que yo tenía con ellos que ellos conmigo. Nunca desde que entré nadie me jodió o me dijo 'Decía tal cosa'".

Fuente: Perfil