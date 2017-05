Chechu Bonelli: "Hablé con Darío el episodio con la fotógrafa, ya pasó"

El sábado pasado, Banfield derrotó 3 a 1 a Temperley de local y hubo una jugada que se robó todos los flashes: Cvitanich convirtió un gol con la mano, pero se lo anularon y fue consolado por una fotográfa rubia que estaba muy cerca del campo de juego.

PrimiciasYa se comunicó con Chechu Bonelli, la modelo y pareja del futbolista, y nos habló de este tema, entre otros: "Ya está, ya pasó... Fueron unos celos graciosos, somos cero celosos, pero hay situaciones... Si no la captaba la cámara, vaya y pase. Pero captó la manito".

¿Qué pasó cuando se juntaron en su casa? "Lo hablamos... Me dijo que no me podía enojar con algo así", comentó Cecilia.

Luego, la rubia se refirió a su próximo debut en "SportsCenter", el noticiero del canal deportivo ESPN: "Es un desafío súper lindo, como todos los laburos. Amo el deporte, siempre supe que es el género televisivo al que me quiero dedicar, sin dejar de lado las otras opciones".

"Es un formato nuevo para mí, nunca hice algo informativo. Tenes que dar la nota precisa, le pedí al canal que me pongan un coach con la fonética. En México hice un curso de neutro que me ayuda mucho. Quiero seguir practicando y arrancar. En un par de semanas arrancaría junto a Pablo Ferreyra en la edición matutina", completó Chechu, feliz por este nuevo proyecto.