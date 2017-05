SHOWMATCH, TINELLI Y "CAMBALACHE"

Anoche medio país se paralizó frente a ese aparato que alguna vez fue tildado con el mote de “caja boba”. Y digo medio país como una manera de graficar los 27.4 puntos de rating que alcanzó la apertura del programa televisivo más exitoso, en cuanto a audiencia, de las últimas tres décadas de la televisión argentina.





Me estoy refiriendo a ShowMatch, el formato que Marcelo Tinelli introduce cada año en la vida de millones de argentinos y que, mientras dura su transmisión, todo aquello que tuvo peso suficiente como para ser motivo de preocupación en el quehacer diario pasa a un segundo plano, para dar paso al humor repentista, al grotesco político y al escándalo farandulero. Todo ello condimentado con un show de baile, música y belleza escénica, en dónde cada detalle está puntillosamente cuidado y en el que no faltan las bellezas femeninas que tantos “ratones” hacen rondar por la mente del cientos de miles de hombres comunes y, por qué no, también de mujeres comunes.





Debo aclarar que no soy afecto, precisamente, a este tipo de programas televisivos. Que prefiero una televisión con más contenido cultural. Una televisión que no sólo sirva de entretenimiento, sino que también sea la portadora de un mensaje educativo.





Vivimos en un país en el que se goza de plena libertad de expresión. Vivimos en un país democrático, dónde felizmente no se censuran ni las ideas ni los contenidos. Esto es algo de lo que me enorgullezco. Pero no por eso aplaudo la chabacanería, la bajeza, la tilinguería ni el humor subido de tono. No me considero un puritano, para nada. Pero creo que hay ciertos límites, en cuanto al buen gusto, que no se deben sobrepasar.





Es verdad que, como dije, vivimos en un país sin censura, y que cada quien es libre de ver lo que quiera por la televisión, y que también tenemos el poder de cambiar de canal si lo que vemos nos parece inapropiado, malo o directamente despreciable.





Pero, tampoco debemos ser hipócritas y no reconocer que las tendencias son un anzuelo que atrapa.





El comentario de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de hoy está referido al programa de ShowMatch de anoche. Esto es una realidad, guste o no.





Y, sinceramente, no creo que la media del televidente argentino sea la de una persona que no se preocupa por los temas importantes que como sociedad nos aquejan. Los que ayer estuvieron prendidos al programa de Tinelli, son los mismos a los que el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes; los que piensan que la inseguridad es un enorme problema que la argentina tiene que resolver de manera urgente y perentoria; los que ven que la educación de sus hijos no alcanza siquiera al mínimo indispensable para prepararlos para afrontar un futuro que les será muy difícil; los que sufren en carne propia la deficiencia endémica del sistema sanitario y hospitalario; en definitiva, los que ayer a la noche se deleitaron con la grandilocuente puesta en escena del show televisivo más grande de la Argentina, son las misma personas que viven y sufren todos los días un país que nos duele y hasta nos avergüenza.





Entonces, ¿qué hace que este tipo de formato televisivo tenga tanto éxito en nuestra sociedad?





Es una pregunta difícil de contestar, ya que son varias las respuestas que, a primer vista, parecerían las correctas: la popularidad de sus integrantes; lo vistoso del show; la manera en que el televidente entra casi a formar parte de la vida de los famosos; o, simplemente, el escapismo, aunque tan sólo sea durante dos horas, de la cotidiana y agobiante realidad.





Si se me diera a elegir una de las anteriores respuestas, me inclinaría por la última. La realidad nacional nos enfrenta, minuto a minuto, con las miserias más bajas de nuestra sociedad. Basta sólo con observar, a lo largo del día, los diferentes programas de noticias que se transmiten por la grilla de señales disponibles, para ver, casi en tiempo real, los más variados actos de inseguridad y violencia, corrupción, hambre, catástrofes climáticas que por falta de infraestructura se cobran vidas, y todo tipo de informaciones que desmoralizan de tal manera, que al final de la jornada la presión puede llegar a ser insoportable, y sólo se la libera, en parte, con un pasatismo sin más sentido que el de la evasión.





Esta es la manera en que gran parte de los habitantes de este país han encontrado para sobrellevar la vida. Una vida que ese enorme poeta que fue Enrique Santos Discépolo supo plasmar de manera magistral en el hoy, más vigente que nunca, tango titulado “Cambalache”.





Vale la pena recordar la letra, porque de ella podemos ver que el panorama del mundo descripto por “Discepolín”, allá por 1934, como decía en el párrafo anterior, está hoy más vigente que nunca, y hasta me atrevería a decir, ha empeorado:





“Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé... (¡En el quinientos seis y en el dos mil también!). Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublé... Pero que el siglo veinte es un despliegue de maldá insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos...





¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!...¡Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!

¡Lo mismo un burro que un gran profesor! No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura

y otro roba en su ambición, ¡da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón!...





¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! ¡Cualquiera es un señor! ¡Cualquiera es un ladrón! Mezclao con Stavisky va Don Bosco

y "La Mignón", Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín... Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón...





¡Siglo veinte, cambalache problemático y febril!... El que no llora no mama y el que no afana es un gil! ¡Dale nomás! ¡Dale que va! ¡Que allá en el horno nos vamo a encontrar! ¡No pienses más, sentate a un lao,

que a nadie importa si naciste honrao! Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley...”





ShowMatch representa ese “Cambalache”, dónde todo está mezclado, dónde los valores se trastocan, y dónde lo sagrado está cruzado por lo profano, al igual que el sable sin remaches que hiere a la Biblia y la hace llorar “contra un calefón”.





Vale aclarar, para aquellos lectores que no sean expertos en nuestra música ciudadana, que la figura de la Biblia atravesada por un sable y llorando contra un calefón, hace referencia a una campaña realizada en la década del 30 del siglo pasado por la Iglesia Evangélica, en la que se entregaban Biblias, de manera gratuita, y como la grey católica no la consideraba un texto sagrado, por provenir de un culto que no era justamente el católico, usaban las suaves hojas de ese texto, previamente clavada su tapa a la pared del baño, para higienizar sus partes íntimas.