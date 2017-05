Henn: "Nos parece que el intendente se olvida de algunos detalles"

En las últimas horas el intendente de Santa Fe, José Corral, anunció en nombre de una supuesta mayoría de radicales la pertenencia del Frente a Cambiemos. Además manifestó que "muchos socialistas se sentían más cómodos con el kirchnerismo".

Al respecto, el diputado provincial Jorge Henn en diálogo con Línea Abierta (Radio Uno FM101.3) confesó que siente "sorpresa" por los dichos de Corral y agregó: "lo que no se acuerda el intendente, es que quien gana en la Ciudad de Santa Fe, ya con Mario Barletta, es el Frente Progresista Cívico y Social, que significó un punto de inflección en temas de inversiones que la provincia hacía en la ciudad, yo quiero recordarle con mucho respeto al intendente, que muchas de las obras de las cuales el toma insumo para para comunicar son erogadas por el gobierno provincial".

"Toma una posición que es irse a Cambiemos, o estar en la posición, que me parece peor, que es pendular desde el pragmatismo. Si estás en una construcción que no es ni buena ni mala pero pero tiene una mirada y otra que no es ni buena ni mala pero que también tiene una mirada diferente", siguió el funcionario.

En tanto, Henn agregó que "nos parece que el intendente se olvida de algunos detalles que tienen que ver en cómo se ha construído ésto y que el Frente Progresista Cívico y Social también fue ratificado por unanimidad por la Unión Cívica Radical, todos los convencionales provinciales de la UCR dijeron, a través de una declaración conjunta, ´nos sentimos parte del Frente Progresista´ y nos sentimos parte de la gestión que hoy encabeza Lifschitz´"

Ante la pregunta del periodista sobre si los que pertenecen al Frente Cambiemos son solamente el sector del actual intendente de la Ciudad de Santa Fe, Henn respondió que "la convención provincial definió la pertenencia al Frente Progresista con una declaración.. por eso el intendente diciendo ustedes los socialistas no puede hablar en nombre de los radicales porque los radicales claramente se siente cerca y parte de esta construcción, de hecho hay un vicegobernador que es fascendidni que pertenece al Radicalismo, hay ministros radicales,

Para finalizar, el funcionario provincial analizó la situación tras las declaraciones de Corral y manifestó que "nos parece que no ayuda y nos sentimos cada vez más enfrente de un Gobierno Nacional que empezó con el discurso del Federalismo y la calidad institucional y terminó siendo unitario como lo ha sido el Kirchnerismo, me aprece que a ésto también hay que ponerlo arriba de la mesa porque se planteaban como una alternativa diferente y terminaron siendo metodológicamente igual que el Kirchnerismo e ideológicamente con tips que claramente nos recuerdan a los años 90".

Fuente: Agenciafe