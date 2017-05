Carrió aclaró que la AFI no la espió durante su visita a Paraguay

La declaración de la diputada Elisa Carrió, por Twitter, en el sentido de que no fue espiada durante su viaje a Paraguay, fue hecha luego que el jefe de la agencia, Gustavo Arribas, le presentara un informe sobre el caso que Carrió consideró "satisfactorio".

"La AFI no hizo un seguimiento de mi viaje a Paraguay, Gustavo Arribas me presentó un informe satisfactorio", dijo Carrió en un tuit publicado en su cuenta oficial.



La diputada, parte de la coalición gobernante Cambiemos, había hecho la denuncia luego de viajar a Paraguay en busca de información sobre supuestos vínculos de altos funcionarios del gobierno de Cristina Kichner (2007-20015) y ex sindicalistas con el narcotráfico.

Carrió había atribuido ese seguimiento ahora desmentido a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.



La propia AFI dijo recientemente que, por la denuncia, había abierto una investigación y señaló que su actual gestión "viene desarrollando una política de firme respeto al cumplimiento de la Ley 25.520, implementando políticas de control sistemático y no se admite que agentes del organismo realicen actividades fuera del marco legal".

Fuente: Télam