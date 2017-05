Inversiones: se concretó solo 5% de lo anunciado desde diciembre de 2015

El Gobierno quiere que la inversión sea el impulsor de la actividad económica, pero debido a los ajustes macroeconómicos y en el marco regulatorio y el acceso limitado al financiamiento, los proyectos se van concretando, pero más lento de lo deseado. Es el Estado el que está arrancando con los proyectos de obra pública y el sector agropecuario, en tanto se espera un fuerte impulso desde el sector energético.

Según relevó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, desde el 11 de diciembre de 2015 se anunciaron públicamente 455 proyectos por u$s 60.920 millones.

De ese total, pudo corroborar que se concretaron unos 34 proyectos, por u$s 3046 millones. Un 5% del total.

En tanto, un 112 proyectos están hoy en diferentes etapas de ejecución. Un 25% del total.

Según explicaron fuentes de la agencia –que brinda ayuda a las empresas durante todo el ciclo de la inversión–, puede haber inversiones grandes, como las mineras o energéticas, que están en las primeras etapas del proyecto, como un estudio de factibilidad. En cambio, existen inversiones pequeñas que ya se han terminado de realizar.

En los últimos 18 meses, unas 355 empresas anunciaron inversiones. Los sectores con inversiones más pesadas son petróleo y gas, por u$s 14,7 millones; minería, por u$s 7,5 millones; telecomunicaciones por u$s 6,8 millones; generación y servicios públicos por u$s 5,3 millones; energías renovables por u$s 5,1 millones; bienes industriales y desarrollos inmobiliarios, ambos por u$s 4,4 millones, y bienes de consumo, por u$s 4,2 millones.

En lo que va del año, el mapa de inversión que está colgado en la página web de la agencia registró 57 anuncios por unos u$s u$s 9400 millones.

Los anuncios muestran las expectativas futuras. Hasta abril pasado, lo ejecutado muestra que la inversión se mantiene en un 21,2% del PBI, según un informe de la consultora Orlando Ferreres (OJF) levemente por encima del 20,6% que promedió el año pasado.

Según el índice de inversión bruta interna mensual de OJF, al primer cuatrimestre la inversión creció 5,6% interanual luego de que se destinaran u$s 32.507 millones a precios corrientes. El impulso estuvo dado por la adquisición de maquinaria y equipos en un 9,1% (la importación de bienes de capital volvió a ser protagonista, con una variación de un 15% interanual) y la construcción en un 2,4% (por los incrementos en obras públicas y privadas).

Según indicó el último monitor macro de Econométrica, "la inversión privada necesita más protagonismo para sostener el crecimiento (económico)", por lo que es la inversión pública la que está traccionando el arranque. "Como la inversión privada no alcanza y la extranjera no llega, el gobierno inició un notorio incremento en las obras públicas por todo el país que permita sostener la actividad, dejando de lado los objetivos fiscales inicialmente planteados", explicó el economista Ramiro Castiñeira.

En el futuro, se espera que el sector energético dinamice las inversiones.

"En energía, la inversión es cierta. Se espera un fuerte repunte en el sector eléctrico, donde se destacan las licitaciones por u$s 4200 millones en energías renovables que se hicieron el año pasado; se especula con una licitación de u$s 3000 millones en transporte; un crecimiento de u$s 700 millones anuales en distribución, y un fuerte aumento de la capacidad instalada en generación en los próximos años", dijo Javier Cao, economista de la consultora Abeceb. Y observó varios anuncios de inversión en la extracción de gas.

En cambio, indicó que las inversiones en la industria están a la espera, debido a la fuerte incertidumbre sobre la evolución del mercado interno y una mayor apertura comercial y una alta capacidad ociosa.

Una de las trabas principales para que se realicen las inversiones que necesita el país es la falta de financiamiento o a precios razonables.

"El financiamiento es una condición para los privados y también para el país, no sólo por la disponibilidad, sino también por el precio, que sigue siendo alto", dijo Ricardo De Lellis, socio principal de KPMG.

"Si vos no tenes la ejecución de la obra -como lo que pasa con China, que ejecuta y da financiamiento-, es difícil que alguien te financie algo por separado. O alguien estaría dispuesto a hacerlo por un costo que Argentina no puede aceptar. Para las inversiones más pequeñas, se requiere que el proyecto se autofinancie. Alguien estaría dispuesto a invertir en una autopista si tiene la concesión y puede pagar el proyecto, pero ahí surge el tema de la seguridad jurídica, que se respete el contrato".

Fuente: Cronista