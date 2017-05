SIN CENSURA: Filtran videos y fotos íntimas de Magalí Mora

Seguramente, cuando Magalí Mora (25) comenzó su relación con Pablo, un empresario de la noche sanjuanina, nunca imaginó que se encontraría con una verdadera caja de Pandora. Como si el hecho de haber descubierto que el joven la engañaba con otro hombre no fuera suficiente, ahora la modelo lo acusa de ser quien viralizó en las redes sociales fotos y videos que se tomó en la intimidad.



"Estoy muy avergonzada. Si bien vivo de mi cuerpo e hice fotos desnuda, esto no es lo mismo. Se trata de mi intimidad, una intimidad que compartia con mi ex. Y es horrible que todos estén viendo esto porque siento que se metieron en mi cama", le contó en exclusiva a Teleshow, para luego agregar que "es muy triste y bajo que como hombre haga esto. Sé que fue él".



Consultada sobre si pensaba iniciarle algún tipo de acción legal, explicó: "Lo voy hablar con (Fernando) Burlando, que es mi abogado, a ver si se puede hacer algo".



Vale recordar que días atrás la escultural morocha le había confesado también en exclusiva a este medio que había descubierto que su ex novio le era infiel con otro hombre.



"Yo notaba cosas raras, sentía que me estaba ca…, la intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara! Lo que menos pensaba encontrar eran mensajes con un hombre. No sabía qué hacer", relató sobre el momento en que comprobó el engaño.



"Lo más cínico de todo es que descubrí que una vez me había dicho que tenía una reunión y se fue a verlo a él, mientras a mí me había dejado durmiendo en casa. ¡Me quiero morir! No es que me moleste su condición sexual, pero jugar a dos puntas… ¡Yo me iba de Buenos Aires a verlo!", agregó al respecto.



Sin embargo, todo lo que sobrevino ahora no lo debe haber imaginado ni en la peor de sus pesadillas, ya que no sólo quedó lastimada su confianza en los hombres sino que también se sintió vulnerada en su propia intimidad.

¿Podrá encontrar la paz después de todo esto?

