Germán Garavano: "El kirchnerismo pretende que Eduardo Freiler no sea investigado"

El juicio político contra el camarista federal Eduardo Freiler por presunto mal desempeño deberá esperar. Si bien este lunes la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó la acusación contra el juez, el académico Jorge Candis favoreció al juez con su voto, que es clave: es el noveno que necesita el oficialismo para suspender y mandar a jury al magistrado.



"Pareciera que hay un bloque de consejeros identificados con el kirchnerismo que pretende que el juez no sea investigado", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano. "No quieren que se abra formalmente este juicio político", añadió.

El ministro sostuvo que lo que sucedió hoy en la comisión de disciplina y acusación "deja a la justicia en un lugar muy malo". "Si los jueces encargados de investigar a los jueces no pueden justificar su patrimonio estamos en problemas como sociedad", agregó en una entrevista que concedió a TN.

Garavano se refirió en particular a los votos de Jorge Candis, quien había manifestado "que se debía avanzar en esta investigación", recordó.

"Los jueces son los que deberían apartar o investigar a aquellas personas que están sospechadas. Que se bloquee una investigación así es llamativo", reflexionó.



Además, el funcionario sugirió que Candis fue presionado por el kirchnerismo para proteger a Freiler. "A priori es la única explicación que le puedo encontrar", dijo, aunque resaltó que no tiene pruebas de ello. "Después de haber manifestado como se manifestó, que hoy vote en otro sentido y adelante que el jueces haría lo mismo es realmente llamativo", expresó.

El tema ahora pasará al plenario del Consejo que está convocado para este jueves. El oficialismo puede sumar un solo voto más, el de la abogada y presidente del organismo, Adriana Donato. Por su parte, el kirchnerismo tiene a Tailhade, la senadora del Frente para la Victoria Virgnia García (cuñada de Máximo Kirchner) y la jueza Gabriela Vázquez.

Por eso la definición no será inmediata. Como el oficialismo no tiene los votos pospondrá su tratamiento hasta que consiga el voto que necesita, señalan en el macrismo. Para eso apuntan a una renovación de consejeros kirchneristas que se puede dar a fin año cuando Godoy y García dejen sus cargos. "Pueden ser reemplazados por peronistas no K", señalan. El nombre principal es el del senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernado de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Otra opción que tiene en carpeta el macrismo es el caso de Godoy. Un fallo ordenó la semana pasada que debe dejar el Consejo porque no es abogado. La resolución entra en vigencia cuando quede firme.

Fuente: Infobae