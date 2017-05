Por fin! La primera foto en donde a Jésica Cirio se le nota la panza de embarazada

Desde que se casó con Martín Insaurralde, en muchas oportunidades, la prensa ha especulado con su embarazo. Hoy por hoy, ¡ya es un hecho! Jésica Cirio está embarazada de cuatro meses pero, dado el cuerpazo que la futura mamá logró a base de un duro entrenamiento, la pancita se hizo desear más de lo habitual.

“Estoy de cuatro meses y la panza se niega a salir. Estoy entrando en la semana 17 de gestación y aunque no me apareció la pancita, me dicen muchas amigas que son madres que no me preocupe porque de pronto me va a salir, de un momento para el otro”, se excusó tiempo atrás.

Más allá que la blonda siga haciendo pilates para no perder la costumbre y mantenerse en forma, en las últimas publicaciones que Cirio hizo en su cuenta de Instagram, comienza a vislumbrarse tímidamente una pequeña pancita.