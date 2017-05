Malcorra explicó por qué tomó la decisión de renunciar a la Cancillería

Malcorra, quien será reemplazada por Jorge Faurie, explicó que abandona el cargo debido a sus "responsabilidades familiares".

"Esta decisión se vino gestando desde hace un tiempo —amplió Malcorra luego— Cuando estuve con la familia en las fiestas hablamos de esta idea, pero fueron pasando las semanas y siempre había una excusa para postergarla".

La ex canciller contó que luego de Semana Santa se reunió con Macri para comunicarle que dimitiría al cargo. "Le dije: 'Acá esta mi carta, no tiene fecha y la idea es hacer esto de la mejor manera posible para que no se disruptivo, pero la decisión está tomada'", reprodujo.

Malcorra contó que desde hace muchos años se encuentra distanciada de su familia, que reside en España. "El año pasado fue un año difícil, mi marido estuvo en un situación de salud complicada que fue en el momento pico de mi dedicación en la Cancillería", relató.

"Ahora están las cosas bien. El haberlo superado te hace volver a la realidad de que hay ciertas necesidades básicas que hay que cubrir: estar juntos, compartir, vivir. Es algo que no hacés cuando estás haciendo este trabajo", reflexionó en una entrevista que concedió a LN +.



"Como no sirvo para estar a medias aguas tuve que tomar una decisión difícil, porque estás en el medio de tensiones, y la tomé", concluyó.

Según explicó Peña este lunes, la salida de Malcorra y la jura de Faurie será oficial el próximo 12 de junio. A partir de esa fecha, la ahora ex canciller cumplirá el rol de asesora con rango de ministro.

Susana Malcorra fue designada canciller en 2015 por su experiencia como asesora del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Mon. Desde entonces, su rol fue destacado por la mesa chica del gobierno de Cambiemos, a pesar de las críticas que le valió el apoyo explícito a la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos o los principios de acuerdo firmados con Gran Bretaña en torno a las Islas Malvinas.

Fuente: Infobae