EL PAÍS QUE DEJO CRISTINA

Ayer leí, como todos los domingos, la editorial que publica el talentosísimo Alejandro Borensztein en el Diario Clarín, en donde, con esa magistral cuota de humor ácido e irónico, seguramente aprendida y, por qué no, heredada de su padre, el genial “Tato Bores”, comenta, por un lado, la entrevista que concedió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el canal de cable C5N, y por el otro, los malabarismo que el equipo económico de la actual Ejecutivo Nacional tiene que realizar para cubrir el enorme agujero que es ese gran déficit fiscal que tiene la Argentina y que se traga cualquier esfuerzo por enderezar el rumbo financiero del país.





Decía que Borensztein trata los temas con ese humor ácido e irónico que lo caracteriza, y traza un paralelismo entre el país que el kirchnerismo le entregó a “Cambiemos” con el de un avión sin combustible, con todos sus sistemas de navegación inservibles o al menos seriamente dañados, con los motores apagados y con el capitán que manejaba esa nave, es decir con la ex Presidenta tirándose con el único paracaídas existente para salvarse ella sola.





Más allá de lo humorístico, la síntesis realizada por el editorialista dominguero de Calrín es excelente, sobre todo cuando uno se pone a escuchar las declaraciones de esa mujer que, hasta diciembre de 2015, decía gobernar para “todos y todas”.





No existe en su alocución, de más de una hora de duración, la más mínima autocrítica. Al contrario, todo lo que se desprende de sus dichos son sólo loas a su gestión. Gestión que, a su entender, no solamente fue exitosísima, sino que, además, puso a la República en la cúspide de un movimiento revolucionario latinoamericano, movimiento que deparó resultados de enorme bienestar para todos los habitantes de la nación y que, por añadidura, trascendió las fronteras de la Nación para instalarse como referente y guía para los países de la región.





Cuando uno ve, ya no con la información con que hoy se cuenta y con la que día a día va engrosando los titulares de los principales medios de comunicación de Argentina y del mundo, sino solamente con la que era palpable en cada ámbito del quehacer nacional durante el período del régimen “popular y nacional”, saltan a la vista las contradicciones más elementales y a la vez la más crueles, de un país con el inmenso potencial de recursos naturales con que los argentinos fuimos bendecidos por la providencia, pero con una falencia descomunal en recursos humanos, sobre todo en lo que hace a los que se necesitan en las altas esferas de la política para transformar esos recursos naturales en riquezas para que disfrutemos todos los que, día a día, nos rompemos el “lomo” trabajando por un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, ya se trate de profesionales, empleados, trabajadores y hasta de aquellos que ya le entregaron al país su cuota de esfuerzo laboral y hoy deberían poder tener una vida digna y sin sobresaltos ni estrecheces.





Pero, la realidad que se contrasta entre los dichos de quien gobernó a la Argentina durante ocho años y que durante doce fue un engranaje fundamental del “Relato K” y la que vivimos la inmensa mayoría de los argentinos en el mismo período es diametralmente opuesta.





Esta ex presidenta, y utilizo el nombre del cargo con que fue investida, ya que llamarla “señora” le quedaría grande, se mofó durante más de una hora, delante de cinco periodistas genuflexos, de los cuarenta y tantos millones de habitantes del país, intentando culpar a la conducción de Mauricio Macri de todos y cada uno de los enormes padecimientos por los que diariamente nos vemos obligados los argentinos a apretarnos más el cinto. Para este personaje nefasto, que aún hoy encuentra espacios para verter opiniones, quizá porque esos espacios son de su absoluta propiedad, aunque la aceitada ingeniería de testaferros con los que cuenta se esfuercen en ocultarlos, los jóvenes, sólo por dar un ejemplo, no pueden vislumbrar un buen futuro y por ello se dedican a la delincuencia, sin tener en cuenta que cuando ella recibió los atributos del Poder, estos jóvenes eran apenas niños que recién aprendían, literalmente, a caminar.





El futuro que la juventud que se dedica a la delincuencia, por ociosidad, por falta de educación o por carencia de recursos, no es, para la otrora arengadora de masas y abmegadísima “servidora pública”, consecuencia del sistemático plan de apropiación de los fondos públicos que va a ser el sello distintivo con que la historia va a recordar su paso por la máxima magistratura nacional, sino que, en su afiebrada mente con nostalgias de poder, es obra de quien tan sólo hace quince meses fue votado por la mayoría del electorado nacional para producir un cambio en esa alocada carrera que su sed de riquezas, avaricia y gloria estaban llevando a la nación al triste y muy preocupante espectáculo que hoy supone la fantochada de democracia que vive la República de Venezuela.





Pero la situación de Venezuela es para Cristina Kirchner el resultado de una conspiración del capitalismo internacional, de aquella vieja fórmula de “maniobras desestabilizadoras” de las que tanto abuso durante su mandato, del hambre de dominación del mal sobre el bien, de la presión de grupos económicos para sacarle hasta la última gota de beneficio que el “modelo” democrático del chavismo pueda generar, todo ello junto o separado, da igual, pero nunca el fracaso de un socialismo decadente, a destiempo con la historia y, por sobre todas las cosas, mentiroso en sus métodos y en sus fines.





En la distorsionada, enferma o mesiánica mentalidad de la más corrupta y abyecta ex Jefa de Estado, la posibilidad de algún error, tan sólo uno, cometido por su gestión durante los largos años de la “década ganada” no es siquiera una remota posibilidad. Todos los actos de gobierno llevados a cabo por ella y por sus colaboradores fueron, desde su punto de vista, los necesarios y los mejores intencionados para con la felicidad del pueblo, aún los que demuestran con hechos palpables, con imágenes indiscutibles, con consecuencias que hoy nos afectan a la mayoría de los argentinos, como las valijas con millones de dólares de López; la enorme fortuna amasada por Lázaro Báez con la adjudicación de la obra pública, obra pública inconclusa y que ha causado la muerte de personas por las pésimas condiciones de rutas que deberían ser una mesa de billar, a tenor del dinero que se cobró para su construcción; los trenes de Ricardo Jaime y hasta su propio imperio hotelero e inmobiliario, decía, en su muy particular mirada de la realidad, son lo que debía hacerse y lo que el pueblo esperaba de ella





Finalmente, un último pensamiento para cerrar estás reflexiones de lunes frío y gris: así como la Argentina kirchnerista tomó el modelo del chavismo venezolano para hacer acá los mismos descalabros que allá ya se estaban cometiendo, desperdiciando uno de los momentos históricos con vientos que soplaban a favor para el despegue de estos pueblos tan castigados por la ineptitud y la manifiesta delincuencia de una casta política corrompida por el dinero y el poder; quizá sea la Argentina del “cambio cultural” la que aporte a los hermanos venezolanos el modelo a seguir para levantar la nación destruida que dejará, más tarde o más temprano, el chavismo como movimiento y Nicolás Maduro como Presidente, de la misma manera que el kirchnerismo y Cristina Kirchner dejaron a la Argentina cuando el pueblo se hartó de la dádiva de miseria que el populismo le tiraba, como quién le tira las sobras de la comida a los animales hambrientos.