Municipalidad se jata de secuestrar motos: !!Hay que educar Intendente, es más saludable y efectivo !!

Desde que Luis Castellano asumió su primer mandato en diciembre de 2011, la Dirección de Protección Vial y comunitaria llegó a realizar más de 10 mil puestos de control. Interpretándose esto como el grupo completo de inspectores (compuesto entre 4 y 8 agentes) que salen a calle a realizar los clásicos controles que diario se ven en la ciudad.

En lo que va del 2017, por ejemplo, los inspectores municipales han realizado un total 8.015 actas de constatación, en las que se marcaron 16.354 infracciones de tránsito, siendo el no uso de casco la de mayor registro con 3.803. Luego se ubican: la falta de seguro en las motos, la conducción sin carnet en las motos, el no llevar la tarjeta verde en las motos y el no abonar el estacionamiento, entre las cinco más importantes.

De los controles se desprende que 529 motos fueron secuestradas de manera preventiva en solo los primeros cuatro meses del año: en enero 139, en febrero 120, en marzo 134 y abril 136. En el año pasado fueron 1.025 motos las que tuvieron que ser remitidas a los depósitos que posee el Municipio por alguna situación de tránsito, muchas de las cuales fueron recuperadas por sus legítimos propietarios, pero otras tantas permanecen en los mismos y van camino a la compactación o al remate.

Otras estadísticas

Nuevamente tomando como lapso el período comprendido desde diciembre de 2011, el área de Protección Vial y Comunitaria fue requerida en 40 mil oportunidades por los vecinos, por consultas y reclamos, "los que fueron atendidos por el personal del área o fiscalizados y derivados a la entidad correspondiente", explicaron desde la mencionada dependencia.

También enumeraron los controles relativos al funcionamiento de los boliches bailables, ruidos molestos, controles de alcoholemia, inspecciones en chacaritas, salones de fiestas, jardines de infantes, geriátricos y comercios en general.

Puntualizaron en relación al cumplimiento de la ordenanza 3616, que restringe la circulación de camiones por la ciudad, se llevaron a cabo más de 50 mil acompañamientos de este tipo de vehículos en los últimos 5 años y fracción. Aseguraron al respecto que desde la vigencia de la mencionada normativa, "bajaron notoriamente los siniestros viales en los cuales se vieron involucrados camiones".

También mencionaron otras incumbencias de Protección Vial y Comunitaria, como charlas preventivas, actuación en espectáculos masivos, controles de remises, taxis, transportes escolares, deliverys y contenedores; control de la ZEC, entre otras como venta de pirotecnia, aerosoles y pegamentos.

Impronta

En el plano de las valoraciones, desde Protección Vial y Comunitaria rescataron el rumbo marcado por Castellano, y concretamente en el lapso de su segundo mandato –ya con la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía a cargo de Delvis Bodoira-, la sumatoria "de acciones relacionadas a los pilares del tránsito (educación, prevención, control y sanción), como diversas campañas de concientización y acciones con entidades o instituciones como el Rotary Club, Defensa Civil, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela".

Finalmente en materia de educación vial, pusieron especial acento en la iniciativa de la Escuela Moreno de nuestro medio a través del programa "La Moreno te pone freno". "Es un avance gigantesco que muestra claramente cuál es el camino a seguir, más allá de los necesarios controles", cerraron.

Fuente: Castellanos sobre una nota de Andrés Racchella