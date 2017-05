En Rafaela hay mas autos de lo aconsejable

El tránsito en Rafaela es complicado sin vueltas, existiendo numerosas razones para que eso suceda, que vale apuntarlo, no es una exclusividad local, sino extensivo a casi todas las ciudades medianas y grandes de la Argentina. En cualquier lugar que se visite, suelen encontrarse los mismos problemas que vemos a diario en las calles de la ciudad, estacionamientos en lugares prohibidos, adelantamientos por la derecha, velocidades excesivas, e incluso otras tan graves como no respetar las luces de los núcleos de semáforos. Toda esta variedad de transgresiones son consecuencia de la cada vez mayor cantidad de vehículos en circulación, con más razón aquí, pues aún cuando se carece de estadísticas recientes, desde mucho tiempo atrás se viene insistiendo que Rafaela es una de las ciudades que más vehículos tiene en relación a la cantidad de habitantes.

El parque automotor tuvo una explosión realmente importante en las últimas décadas y más todavía en los años más recientes, pues en 1966 la cantidad de vehículos en todo el país era de 1,7 millón unidades, pasando a 11,5 millones a fines de 2014 que fue la última medición oficial, estimándose que en este momento oscilaría en 12,5 millones. Como en casi todas las ciudades las zonas céntricas siguen siendo las mismas, el escenario por lo tanto se encuentra desbordado, al igual que las rutas.

El 50% del parque automotor está registrado en la provincia de Buenos Aires, mientras que entre Santa Fe y Córdoba explican el 19,5%, quedando para todos los restantes distritos provinciales el 31,5%, conformándose el mismo con 50% de autos nafteros, 35,5% diesel y 14,5 gas comprimido. La Argentina es uno de los países de esta región del mundo que mayor cantidad de vehículos tiene, con una proporción de uno cada 3,8 habitantes.

Veamos entonces cuál es la situación en nuestra ciudad, donde solo en poco más de los últimos 7 años la cantidad de vehículos impulsados por tracción mecánica -incluyendo automotores y motocicletas- creció en 23.000 unidades, con la salvedad que la contabilización del presente 2017 es hasta mediados de mayo, restando aún todos los que se incorporen hasta fines de diciembre, lo que elevará aún más el parque local.

En este momento circulan 30.444 automóviles, 6.569 furgones o pick-up, 2.201 camiones y 44.642 motocicletas, a los que se deben añadir otros 831 vehículos de características no precisadas, totalizando 84.687 unidades. Retrocediendo hasta 2010, entonces teníamos 22.765 autos y 31.131 motocicletas, además de 4.834 furgones y 2.086 camiones, con el agregado de 765 "otros" para totalizar 61.581.

La progresión ha venido siendo sostenida desde entonces: 61.581 (2010), 65.087 (2011), 69.434 (2012), 73.306 (2014), 77.479 (2015), 82.644 (2016) y 84.687 (hasta mayo 2017). De sostenerse este incremento, que ha sido en promedio unas 4.000 unidades anuales, el problema de la densidad del tránsito y los inconvenientes que acarrea la movilidad casi en forma permanente, será mayor cada vez. Es que, como decimos, el escenario en el cual se debe movilizar tal cantidad de autos y motos, sigue siendo siempre el mismo que décadas atrás, cuando los vehículos circulando eran muchísimos menos, no ofreciendo el tránsito casi dificultades.



EL IMPACTO EN

LAS CALLES

La densidad demográfica de la ciudad también fue teniendo un crecimiento importante, ya que de los 83.677 habitantes que había en 2001 se pasó al registro de 92.945 del último censo oficial de 2010, aunque en este momento, transcurridos casi ocho años, todas las estimaciones se ubican con una población por encima de los 100.000 habitantes.

Teniendo en cuenta esa cantidad de personas, las 44.600 motos más los 37.000 autos y utilitarios, conforman una proporción realmente elevada, lo cual origina los desbordes que se producen en algunos horarios determinados con mucha mayor intensidad, como lo son por ejemplo en los horarios del cierre comercial, y aunque en menor medida, los ingresos y salidas de algunos establecimientos educativos. Ni hablar los días de frío intenso o de lluvias, cuando el uso del automóvil se hace indispensable, registrándose una superpoblación automotriz en las calles, no alcanzando una sola cuadra para la espera de un cruce transversal o aguardando las luces de un semáforo, sino que debe extenderse a la siguiente.



TRANSGRESIONES

La exagerada circulación de vehículos, y muchas veces los tumultos que se generan, incitan a las transgresiones, en especial de conductores muy apurados. La elevada velocidad es una de las anormalidades más constantes y que además llama la atención por el peligro que constituye, no sólo para esta clase de conductores sino para terceros; siendo también otra de las infracciones de altísimo riesgo el no respetar las luces de los semáforos, lo que es bastante repetido, en especial por parte de motociclistas y ciclistas.

Las transgresiones que podrían calificarse como menores, son también una permanente reiteración, como el sobrepaso por la derecha, el estacionamiento en doble fila, el detenerse sobre las sendas peatonales, la no utilización de las luces de giro, los bocinazos y escapes abiertos, la circulación a contramano, además del no uso del cinturón de seguridad los automovilistas y del casco los motociclistas, agregándose en este último caso la ocupación de más de dos personas en un solo rodado.

Otras veces lo hemos expresado y es apropiado repetirlo. Si tenemos más de 84 mil vehículos, al menos hay igual cantidad de conductores, aunque la lógica indique que deben ser más porque es muy probable que en una casa que hay una sola unidad, sea coche o moto, haya más de un miembro de la familia que lo conduzca.

Si sobre esa cantidad de conductores hubiese sólo un 5% de transgresores -una estimación mínima- estaríamos hablando de cerca de 5.000 que incumplen las normas de tránsito en algunas de las formas referidas. No es difícil imaginar el desorden que generan en las calles cuando un buen porcentaje de ellos está conduciendo en el mismo momento.

Fuente: La Opinión