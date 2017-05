Justin Bieber se olvidó la letra de "Despacito" durante un show y cantó cualquier cosa

El remix que hizo junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee rompió todos los récords, pero todavía no le sale en castellano.

No es una canción más que está de moda. La versión del éxito "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber se convirtió en el mayor debut musical del año en YouTube. El video logró 20 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y, cuatro días más tarde, ya supera los 44 millones de views. Se convirtió en la primera canción en español que consigue triunfar en los Estados Unidos desde "Macarena" en 1996.

Pasan los días y Justin no puede recordar la letra en castellano. Durante una presentación en Nueva York, el cantante se olvidó se la olvidó y la sustituyó por otras palabras y con balbuceos. "No conozco las palabras así que digo poquito, No conozco las palabras así que digo dorito", cantó.

Días atrás, el canadiense levantó polémica al publicar en las redes un agradecimiento a los fans: “Despacito, número uno en todo el mundo ¡Gracias!”. En ningún momento nombró al compositor. Esto habría molestado a Fonsi, quien no dudó publicar una foto del ranking de Billboard, donde se encuentra en el primer lugar, etiquetando a su compañero Yankee con quien tiene una amistad ¿Están enojados?