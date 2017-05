Alberto Fernández: "Si Cristina Kirchner gana en las PASO, obviamente que la vamos a acompañar"

Alberto Fernández, jefe de campaña de Florencio Randazzo, aseguró este domingo que el ex ministro del Interior y Transporte acompañaría a Cristina Kirchner si la ex presidenta se presentara como candidata y ganara las primarias en el peronismo bonaerense porque "es la regla democrática".

"Es la regla que nos hemos impuesto. ¿Para qué sirve hacer elecciones si el que gana no lo reconocemos?", sostuvo el ex jefe de Gabinete kirchnerista, quien además recordó que el martes presentarán los avales "para ser reconocidos como una lista que compita" en las internas.

Consultado por si el espacio que lidera el ex ministro del Interior y Transporte podría apoyar o acompañar a la ex presidenta si gana la interna, dijo: "Obviamente, pero estamos seguro que nos va a ir muy bien".

En declaraciones a radio Mitre, Fernández consideró además que "las PASO no son un acto de ruptura" sino que "son una competencia dentro de un espacio político y el que gana pone la mayoría el que pierde pone una minoría".

El ex funcionario sostuvo que cuando la ex mandataria habló de la necesidad de construir “la unidad” del peronismo, se refería a “una lista de unidad que resulte de un acuerdo de dirigentes”.



Las nuevas declaraciones del ex funcionario kirchnerista se dieron apenas un días después de que el propio Fernández elevara críticas hacia la ex presidente por no querer que el candidato del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 se eligiera en las PASO. En ese sentido dijo que la ex mandataria es la culpable de que esos comicios se perdieron porque “fue ella quien eligió los candidatos a vicepresidente y a gobernador de Buenos Aires”.



“Resulta ser que Cristina resolvió que no hubiera PASO y resolvió encumbrarlo como candidato a presidente a Scioli. Después, como no supo cómo arreglar lo que le acababa de hacer a Randazzo, que es privarlo de competir le dice ‘andá a Buenos Aires’. Randazzo, como tiene dignidad, le dice: ‘no, este no es el modo”, dijo Fernández en un entrevista con Radio 10.



“El modo es promover un gran debate para ver quién es el que mejor representa este plan hacia el futuro’. ¿Y la culpa es de Florencio? No. La culpa es de quien organizó electoralmente esa propuesta. La culpa es de quien expuso esos candidatos. La culpa es de quien eligió el segundo de Scioli, y de ese modo lo condicionó absolutamente. Pongamos las cosas en su punto justo. ¿Cristina resolvió todo y la culpa es de Florencio…? Es buenísima, es lo más absurdo que escuché”, insistió.



Con información de DyN