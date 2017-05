Se robaron USD 500 mil frente a la Jefatura de Policía de Córdoba

Un empresario de Córdoba de 86 años denunció este domingo que delincuentes le robaron unos 500 mil dólares de su oficina situada frente a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Osvaldo Elías Absi, dedicado al alquiler de playas de estacionamiento, aseguró que el hecho se produjo el jueves último en una oficina sobre la avenida Santa Fe a pocos metros de la Jefatura provincial.

Los delincuentes "me agarraban de pies y brazos, me levantaban 70 centímetros y me tiraban al piso", dijo a radio Cadena 3.

El dinero de cerca de 500 mil dólares, sumando esa moneda extranjera y pesos argentinos, estaba destinada "a realizar dos operaciones de propiedades, una en la esquina de la Jefatura, en Coronel Olmedo, y dos en el edificio mío", reveló.

"Se han llevado 300 mil dólares y el resto en pesos, como cobro los alquileres de todas las propiedades que tengo, por eso se me juntó esa plata. Tenía que firmar la escritura y se demoraron y por eso me encontraron con esa plata grande", aseguró.

Con información de DyN