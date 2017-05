Cómo es el nuevo celular que pidió Michel Temer para que no espíen sus llamadas

Cada vez más preocupado por su futuro político, el mandatario Michel Temer solicitó a su equipo de seguridad poder contar con un nuevo teléfono que encripte sus llamadas y poder así conversar sin temor a ser escuchado.

En medio de una aguda crisis política que podría desembocar en su salida del cargo, trascendió que al menos una llamada del presidente de Brasil con un diputado fue intervenida por orden judicial. Por ello, pidió al Gabinete de Seguridad Institucional un equipo móvil protegido por encriptación.

Según reportó Folha do Sao Paulo, Temer recibió un dispositivo con tecnología TSG (teléfono seguro), que cuenta con un cifrado que protege tanto las comunicaciones de voz como el tráfico de datos.

Según dispone la Agencia Brasileña de Inteligencia, el Gabinete debe ofrecer soluciones para la seguridad de las llamadas del mandatario y sus ministros.

No obstante, el equipo solo funcionará adecuadamente si del otro lado de la llamada hay un celular con las mismas características. En ese caso, la llamada podría ser intervenida, pero nada de lo que se escuche será entendible. No obstante, si solo uno de los teléfonos está encriptado, ello no asegura el correcto funcionamiento del sistema.

Durante el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, una llamada entre la ex presidente y su aliado Lula da Silva que fue interceptada y revelada al público causó un revuelo de gran magnitud, al revelar un presunto plan para proteger con un cargo al líder del Partido de los Trabajadores.

Fuente: Infobae