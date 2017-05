CUENTAS PRIVADAS Y CUENTAS PÚBLICAS

No es difícil llegar a entender lo que sucede. Todos pueden ver lo que se viene. Las religiones prometen un venturoso más allá en el que se puede creer o no. Las promesas de los neoliberales ya contrastaron muchas veces con la realidad, y el resultado siempre fue el mismo: desempleo, miseria, violencia social y represión

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Para una familia común, las cuentas no son demasiado complicadas: tanto se tiene, tanto se debe, tanto se gana, tanto se gasta. La contabilidad de un país es mucho más compleja, y requiere el análisis de expertos que deben estudiar muchos años para capacitarse y poder abordar el tema. Claro que, en definitiva, también todo se reduce a esos cuatro datos básicos señalados. Por eso, un gran economista como fue Aldo Ferrer pudo resumir las soluciones que requería la Argentina en el mismo número de palabras: “Vivir con lo nuestro”.

Al medio, sin embargo, hay una gran cantidad de términos y cifras que manejan los especialistas, y que, hábilmente manipulados, sirven a determinados intereses a llevar agua para sus molinos. Entre ellos los políticos –sobre todo los que suelen representar a banqueros y grandes empresarios– y los dueños de medios de difusión. El poder que ellos tienen es enorme, porque ya sabemos que a fuerza de repetir consignas incansablemente, se logra que ellas se conviertan en verdades.

Este estado de cosas le permitió a González Fraga, hoy al frente del Banco Nación, decirnos que estaba mal que el trabajador común pudiera tener auto, celular e irse de vacaciones. Y a la Vicepresidenta Gabriela Michetti hacer afirmaciones semejantes o tal vez más disparatadas todavía. “En la Argentina se comía demasiado barato” apuntó por su parte un ministro de la Nación para que se entendiera que eso no era posible.

“¿Por qué es anormal que yo pueda llevar a mi familia de paseo, moverme en el autito o salir a comer afuera?”, es lógico que se pregunte aquél que aún ganando un salario que le permita costearse esas condiciones de vida es consciente de que no le saca nada a nadie porque el resto de la gente está igual o mejor, las empresas ganan bien y hay empleo para cualquiera que lo necesite. La respuesta viene de la parva de economistas ortodoxos o ultraordoxos que pululan por los medios:

“Es anormal porque eso conduce al déficit fiscal”.

“¿Y a mí qué?” repregunta el trabajador.

“Me extraña, amigo”, responde el erudito. El déficit fiscal –cuando se financia con emisión, como era el caso– lleva a la inflación. Y la inflación significa que su salario baja.

“Ah”, murmura entre dientes el ciudadano, “¿Así que es necesario que me bajen el salario para que yo no pueda tener auto ni celular, y entonces no haya déficit fiscal, y por lo tanto no haya inflación, que es algo que reduce mi salario, y por lo tanto me impide tener auto y celular?”

El académico disimula y se aleja prestamente. El hombre común se acuerda de algo que escuchó de un tal Roberto Navarro, y que no repetirá en su casa porque hay que cuidar el lenguaje.

El poder de los medios para conformar la opinión pública es por demás evidente. Hoy, en que las ediciones anteriores de los diarios están al alcance de todos, bastan aquellos titulares. El llamado “Riesgo País”, y las reservas del Banco Central ocupaban la primera plana todos los días. La reducción de la deuda externa nunca aparecía.

El impresionante endeudamiento contraído desde el comienzo del gobierno de Cambiemos ya alarma a los economistas de casi cualquier signo, menos a los funcionarios y a Domingo Felipe Cavallo, algo que le dice mucho a quien tenga memoria. Pero no solamente esto es grave porque la balanza comercial no tiene saldos que permitan pagar siquiera los intereses, sino por otro de sus efectos: las divisas que entran al país –no por inversiones productivas sino por la bicicleta financiera– se cambian por pesos, para poder entrar en ella. Y como el exceso de pesos

debe ser neutralizado porque el gobierno quiere atacar la inflación a su remanido e ineficaz modo, el Banco Central toma préstamos en pesos –las famosas LEBAC– con lo cual se realimenta el perverso círculo vicioso que augura un nuevo 2001.