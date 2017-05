Lifschitz recibió el alta

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, recibió ayer al mediodía el alta médica luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho y descansa, tal como se lo recomendaron sus médicos, en su casa.

Lifschitz sufrió un accidente doméstico el pasado sábado 13 de mayo en la vivienda en la que reside en la capital provincial. Estuvo con movilidad reducida hasta que, una semana más tarde, le practicaron un estudio que reveló la características de su lesión.

La resonancia magnética reveló que había sufrido un corte en el tendón de Aquiles que, según el diagnóstico de los especialistas, requería de cirugía. El jueves fue operado en el Hospital Privado de Rosario y, tras pasar 24 horas internado, volvió a su casa, donde deberá cumplir reposo absoluto.

"No hay mal que por bien no venga; esto me da una oportunidad para pensar", se entusiasmó el mandatario en relación con el tiempo que deberá pasar sin poder caminar ni moverse. Lo cierto es que fue enyesado y debe estar con el pie inmovilizado y en altura.

"Estaba solo y me caí de una silla a la que había subido para alcanzar una carpeta en lo alto de un placar", contó Lifschtiz sobre el desafortunado episodio que le costó visitar el quirófano y ahora atravesar un largo período de descanso obligado de sus actividades.

Allegados al gobernador aseguran que, pese a su condición, está de muy buen ánimo y que sigue atentamente la agenda gubernamental desde el celular, que no suelta por nada del mundo.

"Estamos con muchos proyectos en marcha y entramos en tiempo de campaña, que siempre produce tensión", señaló el gobernador, quien reiteró que pese al reposo obligatorio, seguirá en contacto con su gabinete para monitorear la marcha de su gobierno.

Agenciafe