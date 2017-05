Con pólvora húmeda y todo, la soja aún garpa

Los partes meteorológicos que presagian sumar más lluvias al exceso hídrico relevado en el 60% de los campos de la franja centro, que abarca el sudeste cordobés, el sudoeste santafesino y el norte de la provincia de Buenos Aires, literalmente les están aguando a los productores un año que pintaba excepcional como éste.

Según informó el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ya se llevan registradas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de la cosecha 2016/2017 por 8,7 millones de toneladas de trigo (incluyendo la harina convertida a trigo); 1,9 millón de toneladas de cebada (cervecera y forrajera); 10 millones de toneladas de maíz y 3,8 millones de toneladas de soja.

En los 1ros. 4 meses, la participación de las exportaciones de poroto, harina y aceite de soja, junto con el biodiesel (biocombustible elaborado en base a aceite de soja), fue del 28,5% de las ventas externas totales del período versus 26,6% y 24,4% en enero-abril de 2016 y 2015 respectivamente, según datos publicados por el INdEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Son los datos optimistas que emanan de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario, que ahogan una postal devastadora que se repite en campos inundados, como en General Villegas (Provincia de Buenos Aires) o en Laboulaye (Provincia de Córdoba) que sufre la 7ma. inundación en 16 años: en la cuenca de La Picasa, Río Quinto y aledaños hay más de 1.500.000 de hectáreas afectadas, absolutamente desbordadas por la falta de infraestructura, que significan cuantiosas pérdidas de producción.

20/11/2003: El entonces presidente Néstor Kirchner es recibido por quienes eran el gobernador Carlos Reutemann y el gobernador electo Jorge Obeid, para firmar los contratos para la canalización de las aguas de La Picasa. Foto NA

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal acaba de anunciar un plan de obras de emergencia para 15 distritos del noroeste de la provincia, con una inversión de $3.500 millones, destinada a paliar la situación de las zonas más afectadas por las inundaciones que, en el caso de algunos distritos, como General Villegas, ya lleva varios meses con el agua cubriendo más de la mitad de su territorio.

Fue una respuesta tardía, que se agregó a la inoperancia en la ejecución del plan presentado el año pasado, que cubrió apenas el 61% de lo presupuestado.

El exceso de agua afectó los rendimientos promedio en la recolección de soja a punto de terminar en el centro de la región agrícola nacional, que descendió 0,2 qq/ha y promedia 32,7 qq/ha, según estimó Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estimó que el rendimiento de la oleaginosa. Y a la fecha, quedan por cosecharse algunos lotes en el extremo norte del país y en regiones afectadas por excesos hídricos.

De todos modos, el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la BCBA sostiene una proyección de producción de 57.500.000 toneladas para esta campaña, que de concretarse representaría un incremento de producción interanual de 2,7%.

Da cuenta de que se lleva cosechado el 79,6% del área apta de soja a nivel nacional, lo cual representa un progreso intersemanal de 4,9 puntos porcentuales y un adelanto interanual de 7,5 puntos y ubicándose tan solo 0,6 punto por debajo al promedio de las últimas 5 campañas.

El poroto de soja, eje de la producción agrícola argentina.

Las nuevas lluvias que se registraron la semana pasada en gran parte de Buenos Aires y La Pampa agravaron la condición de excesos hídricos en regiones ya comprometidas y demoraron la recolección de los lotes que siguen en pie.

Repercutieron en la siembra de trigo, que se encuentra retrasada en los lotes más bajos de esa zona. Como contraste, en el norte del país, la implantación temprana del cereal sigue avanzando a buen ritmo con condiciones óptimas de humedad.

“Luego de registrar un avance intersemanal de 2,6 puntos porcentuales, concentrado principalmente sobre el NOA y Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, el progreso nacional de siembra (de trigo) alcanzó el 5,4 % de las 5.500.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso”, indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

“A medida que la cosecha de soja avance sobre el centro y sur del país, la incorporación de trigo lograría mayor fluidez sobre los núcleos productores del cereal, cuya ventana óptima de siembra se extendería hasta agosto”, indicó el reporte de la BCBA.

17/05/2017: El municipio de Junín, con al apoyo de la gobernación bonaerense, comenzó a levantar un terraplén de 10 kilómetros de extensión para defender la zona urbana de la crecida del río Salado. Foto NA





Compensación de rindes



La cosecha por finalizar en el Centro-Norte de Córdoba y los Núcleo Norte y Sur viene dando rendimientos de 33,3 qq/ha, 36,4 qq/ha y 36,6 qq/ha respectivamente, por debajo a sus máximos históricos, pero aún por encima al rinde medio regional de las últimas 5 campañas en las 3 regiones, que representan el 40% de la superficie cosechable durante la campaña aún en curso, detalló el PAS.

Por otra parte, la cosecha registró un importante progreso en el noreste del país, en donde ya se recolectó más del 56% de la superficie apta y el rinde medio regional se encamina hacia un nuevo récord, de acuerdo al PAS.

En el noroeste, ya se recolectó más del 45 % del área y el rinde promedio subió a 26 qq/ha, ubicándose por debajo al máximo promedio registrado durante el ciclo 2010/11 (31 qq/ha), pero aún por encima a la media de las últimas 5 campañas (19,5 qq/ha), según lo relevado por la BCBA.

“Frente al complicado escenario relevado en sectores del centro y oeste de Buenos Aires y norte de La Pampa, no se descarta la posibilidad de comenzar a registrar pérdidas de rinde por desgrane de vainas en cuadros anegados o en zonas elevadas pero inaccesibles por falta de piso en lotes y caminos. De concretarse este último escenario, podrían verse afectados no solo los rindes medios regionales, sino también el rinde medio nacional y nuestra actual proyección de producción”, advirtieron desde la BCBA.

En los mercados, la situación no es de las mejores. El 5% de caída en la cotización del petróleo arrastró a la baja a los commodities agrícolas, afectados asimismo por las cancelaciones de compras de soja a Estados Unidos por parte de China. El precio de la soja volvió a caer ayer en el mercado de Chicago US$ 3,3 (1,03%) para cerrar en US$ 344,85 la tonelada. El arranque de la fecha le hizo perder unos $ 35 aproximadamente. Hoy, la soja disponible tiene un precio de $ 3.950 la tonelada, ya que al precio FOB de Chicago se le descuenta el 30% de retenciones que aún tiene la oleaginosa.

Los operadores avizoran un mercado estable a partir de ahora, ya que los perjuicios con la cosecha gruesa en la Argentina por las lluvias ya están descontados en el precio actual.

Recién en las próximas semanas podría comenzar a influir los reportes estadounidenses de la evolución de los cultivos, ya que están en plena siembra.

De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, hasta el 15/05 se llevaban embarcadas 8 millones de toneladas de trigo (incluyendo la harina); 1,8 millón de toneladas de cebada; 5,5 millones de toneladas de maíz y 1,3 millón de toneladas de soja.

Los saldos exportables para todo el ciclo comercial suman 11,3 millones de toneladas para trigo; 1,95 millones de toneladas para cebada (el ciclo es hasta diciembre 2017); 28 millones de toneladas para maíz (hasta marzo 2018) y 9,5 millones de toneladas para soja (hasta abril 2018).

“Estamos muy conformes tanto con el ritmo de las ventas como de los embarques, porque de cumplirse el avance de embarques que estimamos, seguramente Brasil lleve entre 2 y 2,4 millones de toneladas más de trigo”, afirmó el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra.

Desde una perspectiva estructural exportadora, Matías Tombolini analizó en El Cronista Comercial que, en los últimos 5 años, los precios de los bienes exportados por Argentina cayeron un 20.6%, explicado principalmente por el retroceso de los precios de productos primarios, que fue del 31.5% en el mismo período.

De esta manera, Argentina pasó de exportar bienes por US$83 mil millones en 2011 a 57 mil millones en 2016, una caída de 30%, de la cual un 12,3% es explicado por la caída en el volumen exportado.

En el último año, identifica un proceso de reprimarización de las exportaciones argentinas de bienes, que alcanzaron una participación del 27% de este conjunto, la participación más alta de los últimos 20 años.

La quita de retenciones y el sinceramiento del tipo de cambio impulsaron las cantidades exportadas de este tipo de productos a niveles que fueron un 15% más elevados que en pleno auge del precio de los commodities a nivel global, en 2007.

Apunta que la recesión de nuestro principal socio, Brasil, se ha hecho sentir en las exportaciones manufactureras en general y metalmecánicas en particular. Y comenta que la crisis política interna en la que se encuentra no parece ser alentadora en este sentido.

Como otro factor que explica esta reprimarización de las exportaciones argentinas señala a la caída de las exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial, las que, medidas en cantidades, se encuentran en niveles mínimos respecto de los últimos 10 años.

Urgente24