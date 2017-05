Por qué el kirchnerismo es del siglo XX y Cambiemos del siglo XXI

Macri, por el contrario, buscó que no lo vean venir, y no temió mostrarse débil. Nunca pensó que su posición es la única posible y siemre supo que su liderazgo jamás sería carismático. Eligió la fuerza tranquila de sus mensajes, que siempre son cortos y, en lo posible, buscando la horizontalidad. Puesto a elegir, parece que prefirió no despertar ni amores ni odios apasionados. Más bien, buscó el equilibrio en los vínculos y la certidumbre en sus relaciones. Nunca estuvo cómodo con los volantazos desordenados que provocaba Kirchner en su manera de conducir, tampoco con la dialéctica interminable y emocional de Cristina. "Es psicópata", le confesó a Laura Di Marco, que lo entrevistó para su libro Macri. Historia íntima y secreta de la élita argentina que llegó al poder.